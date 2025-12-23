Deportes

Elías Greco y Daniela Martínez, en Tienda de Golosinas

martes 23 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Daniela Martínez (ARG) se impusieron anteayer en la prueba Aniversario Tienda de Golosinas, sobre 7,6 kilómetros, con salida y llegada en 20 de Junio al 700, y extremos en Elcano (frente a la Casa de la Cultura) y en el Acceso Norte (antes del ingreso al derivador de la ronda del Cristo).

RIO GRANDE.- La competencia, organizada por Atletismo Río Grande, se corrió con fuerte viento del Oeste, de 30 km/h (que los pedestristas sufrieron desde que tomaron Güemes y hasta el giro en el punto más al norte del recorrido), cielo nublado (hubo una cortísima lluvia antes de la partida) y una temperatura de 12/13 grados.

DE IDA Y DE VUELTA. Los más ganadores: Daniela Martínez, en el km. 2; Elías Greco, peleando contra el viento, en el km. 4.  

Greco cronometró 27:43, adelantándose a Francisco Zsilavecz (28:12) y Pedro Molina (28:47), en tanto que Martínez (6° en la general absoluta, entre 93 clasificados, con un solo abandono) registró 30:13, ubicándose luego Gina Brizuela (31:13) y Cristina Bustos (34:17), quien corrió a la par de Angeles Gómez (  34:22) y Abigail Pereira (34:31).

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general por rama, junto a la ubicación absoluta, el tiempo, el promedio por kilómetro, y dos parciales, junto al puesto en cada tramo.

Entretanto, el lunes 29 se completará el calendario de pruebas pedestres, con el 23° Cierre de Año, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo organiza en forma ininterrumpida desde 2003. Será en Altos de la Estancia (concentración, 21:00; largada, 21:30), en la modalidad tríos (3/4/5 km., + 1 km. en equipo).

CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P         GA      Atleta Marca Prom.  Km. 0-4          Km. 4-7,6

1          1          Elías Greco     27:43   3:39     13:45 (1)         13:58 (1)

2          2          Francisco Zsilavecz   28:12   3:43     14:16 (3)         13:56 (2)

3          3          Pedro Molina 28:47   3:47     14:16 (2)         14:31 (4)

4          4          Nicolás Valle 29:08   3:50     15:00 (4)         14:04 (3)

5          5          Cristian García           29:50   3:55     15:16 (5)         14:34 (5)

6          8          Diego Cardoso           31:33   4:09     16:03 (8)         15:30 (8)

7          9          Julio Fernández          32:34   4:17     16:11 (9)         16:23 (13)

8          10        Jorge Brizuela            32:42   4:18     16:46 (12)       15:56 (9)

9          11        Alejandro Brizuela    32:50   4:19     16:46 (11)       16:04 (10)

10        12        Darío Martínez          33:03   4:21     16:41 (10)       16:22 (12)

11        13        Juan Maza      33:10   4:22     16:55 (14)       16:15 (11)

12        14        Lucas Córdova           33:50   4:27     16:55 (13)       16:55 (19)

13        18        Carlos Uribe   34:37   4:33     17:45 (22)       16:52 (18)

14        19        Mighens Guzmán       34:39   4:33     17:30 (15)       17:09 (20)

15        20        Esteban Loto  35:05   4:37     17:44 (17)       17:21 (23)

16        21        Jorge Vega     35:10   4:37     18:37 (28)       16:33 (14)

17        22        Cristian Almaraz        35:28   4:40     17:45 (21)       17:43 (24)

18        23        Cristian Díaz  35:34   4:41     18:20 (23)       17:14 (22)

19        25        Mauro Juárez 36:04   4:45     17:43 (16)       18:21 (26)

20        26        Javier Vázquez          37:22   4:55     18:22 (24)       19:00 (29)

21        27        Tomás Oyarzo            37:41   4:57     18:22 (25)       19:19 (30)

22        31        Roberto Altamirano   39:09   5:09     20:36 (41)       18:33 (27)

23        32        Pablo Véliz    39:13   5:09     19:47 (31)       19:26 (32)

24        33        Daniel Riveros           39:19   5:10     19:27 (30)       19:52 (45)

25        34        Cristian Mehringer    39:29   5:11     19:53 (32)       19:36 (37)

26        35        Emanuel Hurtado       39:33   5:12     19:56 (33)       19:37 (38)

27        38        Walter Aguirre           39:58   5:15     20:14 (35)       19:44 (40)

28        39        Gustavo Gómez          40:06   5:16     20:19 (36)       19:47 (43)

29        44        Tiago González          41:02   5:24     21:39 (48)       19:23 (31)

30        46        Diego Valenzuela      41:31   5:28     21:05 (43)       20:26 (49)

31        47        Santos Alvarez           41:58   5:31     22:12 (50)       19:46 (41)

32        48        Daniel Díaz    42:00   5:31     21:44 (49)       20:16 (47)

33        52        Nicolás Varela           43:12   5:41     22:24 (52)       20:48 (51)

34        54        Julio Heiber    44:39   5:52     22:58 (57)       21:41 (54)

35        56        José Dávila     44:51   5:54     21:20 (44)       23:31 (70)

36        58        Cristian Sombra         45:07   5:56     23:22 (60)       21:45 (57)

37        59        Damián Segura           45:39   6:00     23:04 (58)       22:35 (60)

38        63        Luis Acosta    47:03   6:11     23:48 (62)       23:15 (67)

39        64        Héctor Agüero           47:04   6:11     24:07 (63)       22:57 (64)

40        65        Joaquín Cabral           47:05   6:11     25:04 (68)       22:01 (58)

41        68        Roberto Tambala       48:17   6:21     25:22 (75)       22:55 (63)

42        69        Matías Cabrera          48:20   6:21     24:44 (66)       23:36 (72)

43        70        Nahuel Ochoa 48:44   6:24     24:35 (65)       24:09 (80)

44        71        Eduardo Zunino         48:48   6:25     25:15 (74)       23:33 (71)

45        73        Federico Griguol        49:06   6:27     25:42 (81)       23:24 (69)

46        75        Jorge Almada 49:09   6:28     25:13 (73)       23:56 (77)

47        77        Gustavo Lareu            49:22   6:30     25:07 (72)       24:15 (83)

48        80        Iván Loiza      49:27   6:30     25:37 (78)       23:50 (75)

49        92        Miguel Santana          58:21   7:40     29:23 (88)       28:58 (92)

Vel.ganador: 16,452 km/h. GA: general absoluta. Km: 7,6.

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P         GA      Atleta Marca Prom.  Km. 0-4          Km. 4-7,6

1          6          Daniela MartÍnez       30:13   3:58     15:26 (6)         14:47 (6)

2          7          Gina Brizuela 31:13   4:06     15:57 (7)         15:16 (7)

3          15        Cristina Bustos          34:17   4:30     17:44 (19)       16:33 (14)

4          16        Angeles Gómez          34:22   4:31     17:44 (20)       16:38 (16)

5          17        Abigail Pereira           34:31   4:32     17:44 (18)       16:47 (17)

6          24        Eva Rojas       35:38   4:41     18:26 (26)       17:12 (21)

7          28        Carolina Rolón           37:43   4:58     19:09 (29)       18:34 (28)

8          29        Guiliana Bonacalza    37:44   4:58     19:59 (34)       17:45 (25)

9          30        Luisina Nieva 38:11   5:01     18:34 (27)       19:37 (38)

10        36        Mercedes Garcete      39:51   5:14     20:22 (37)       19:29 (34)

11        37        Abigail Sibauti           39:52   5:14     20:22 (38)       19:30 (36)

12        40        Mercedes Leiva         40:11   5:17     20:27 (40)       19:46 (41)

13        41        Yanina Guillán           40:18   5:18     20:27 (39)       19:51 (44)

14        42        Marcela Romero        40:47   5:22     21:21 (46)       19:26 (32)

15        43        Adriana Korell           40:50   5:22     21:21 (47)       19:29 (34)

16        45        Gabriela Mayol          41:16   5:25     20:48 (42)       20:28 (50)

17        49        Analía Rosales           42:26   5:35     22:13 (51)       20:13 (46)

18        50        Yanina Flores 42:43   5:37     21:20 (45)       21:23 (53)

19        51        Tamara Dlouhy          43:00   5:39     22:40 (55)       20:20 (48)

20        53        Fiona Rodríguez        43:13   5:41     22:24 (53)       20:49 (52)

21        55        Mariana Solia 44:40   5:52     22:58 (56)       21:42 (55)

22        57        Sandra Rojas  45:05   5:56     22:24 (54)       22:41 (61)

23        60        Natalia Soto   45:53   6:02     23:43 (61)       22:10 (59)

24        61        Marta Romero            45:54   6:02     23:10 (59)       22:44 (62)

25        62        Malena Rogel 46:48   6:09     25:06 (69)       21:42 (55)

26        66        Carla Pineda   47:32   6:15     24:24 (64)       23:08 (65)

27        67        Vanesa Delballe         47:57   6:18     24:49 (67)       23:08 (65)

28        72        Karina Martínez         49:04   6:27     25:07 (70)       23:57 (78)

29        74        Laura Julián   49:04   6:27     25:42 (80)       23:22 (68)

30        76        Fernanda Fuentes       49:21   6:30     25:07 (71)       24:14 (82)

31        78        Valeria Regueiro       49:24   6:30     25:37 (79)       23:47 (74)

32        79        Malvina Cardozo       49:26   6:30     25:28 (76)       23:58 (79)

33        81        Yasna Muñoz 49:41   6:32     25:28 (77)       24:13 (81)

34        82        Cristina Mehringer    49:56   6:34     26:11 (82)       23:45 (73)

35        83        María Caucaman        50:16   6:36     26:25 (83)       23:51 (76)

36        84        Francisca González    52:33   6:55     26:51 (84)       25:42 (84)

37        85        Paula Paillacar           52:34   6:55     26:51 (85)       25:43 (85)

38        86        Morena Legnick         53:03   6:58     27:17 (87)       25:46 (86)

39        87        Susana Ramos            53:15   7:00     26:55 (86)       26:20 (87)

40        88        Cecilia Díaz   58:12   7:39     29:40 (92)       27:32 (88)

41        89        Sofía Santana 58:15   7:40     29:23 (89)       28:52 (89)

42        90        Erica Febre     58:17   7:40     29:23 (90)       28:54 (90)

43        91        Martina Santana         58:18   7:40     29:23 (91)       28:55 (91)

44        93        Cristina Villegas        65:29   8:36     34:19 (93)       31:10 (93)

Vel.ganadora: 15,091 km/h. GA: general absoluta. Km: 7,6.

