Elevan a juicio la causa contra Perpetto y Calderón

Los sindicalistas Maximiliano Perpetto y Ramón “Moncho” Calderón están a un paso de ser llevados a juicio oral por la balacera ocurrida afuera de un local del Partido Justicialista.

USHUAIA.- El fiscal Nicolás Barone formalizó el requerimiento de elevación a juicio de la causa iniciada contra los dirigentes sindicales Maximiliano Perpetto y Ramón “Moncho” Calderón, procesados por un hecho que sucedió en octubre del año pasado a la salida de un local del Partido Justicialista, donde se produjo una balacera que dejó a una persona herida y daños en varios vehículos.

El fiscal requirió que Maximiliano Perpetto responda penalmente por los delitos de abuso de arma, tenencia ilegal de arma y daños; al considerar que fue el único responsable en haber activado un arma de fuego y disparar en la vía pública con intenciones de herir a Tomás Nieto, un integrante del gremio de Camioneros, con quien había discutido acaloradamente minutos antes.

Perpetto puso en riesgo la integridad física de varias personas que se estaban retirando del local partidario y de otros vecinos del lugar que nada tenían que ver con el acto que se había realizado. Además, provocó orificios de bala en tres automóviles que estaban estacionados.

En el caso de Calderón, el fiscal Barone requirió que responda penalmente por el delito de encubrimiento, al haber facilitado a Perpetto el poder huir del lugar de la escena y luego trasladarlo desde Ushuaia hasta Río Grande en su camioneta. En medio de ese viaje, el autor de los disparos se deshizo del arma arrojándola a un costado de la ruta. Maximiliano Perpetto fue acusado por abuso de arma, tenencia ilegal de arma y daños.

Con el requerimiento fiscal el titular del Juzgado de Instrucción 3, a cargo del juez Federico Vidal, quedó en condiciones de clausurar la etapa de instrucción y girar las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, que será el encargado de establecer la fecha de inicio del juicio oral y público.

Cabe señalar que Maximiliano Perpetto es el actual secretario general del Sindicato de Guincheros; mientras que Ramón “Moncho” Calderón es el secretario general del sindicato de trabajadores gastronómicos (UTHGRA) y titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), en Ushuaia.

Antecedentes de los hechos

El 26 de octubre de 2024, cerca de las 20:00, Maximiliano Perpetto y Ramón Calderón increparon a un grupo de sindicalistas del gremio de Camioneros, entre los que estaba Tomás Nieto. Después de un intercambio verbal, Perpetto sacó el arma y a menos de dos metros le disparó a Nieto cuatro veces.

Uno de los proyectiles impactó en la parte trasera de la pierna derecha de Nieto, provocándole daños en el cuerpo y su salud consistente en una herida con orificio de entrada y salida en la zona del tercio medio del muslo derecho.

Otro de los proyectiles atravesó el camperón que vestía Nieto, provocándole dos orificios (entrada y salida) en la zona de la manga derecha, encontrándose ambos entre la costura del hombro y la costura inferior de la extremidad.

Otro de los disparos impactó en un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, color gris, provocándole un orificio en el portón de la caja trasera, otro sobre el respaldo del asiento posterior derecho, y uno más sobre el sector posterior del respaldo del acompañante.

Un vehículo marca Renault modelo Oroch también resultó afectado, provocándole orificios de entrada y salida en el portón de la caja, y una fractura en el plástico cobertor del barral superior derecho de la caja de la unidad.

Momentos posteriores a los disparos, “Moncho” Calderón y Perpetto se retiraron del lugar en un automóvil negro marca Audi modelo RS5 Coupé Quattro hacia el barrio Ecológico. Allí los nombrados aguardaron dentro del automóvil hasta la llegada de una mujer que les proporcionó una camioneta que abordaron y se dirigieron en dirección a Tolhuin hasta ser localizados cerca de las 22:00, en un control policial.