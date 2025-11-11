Elecciones: Destacan el uso de nuevas tecnologías

El secretario Electoral de Chubut y exdirector Nacional Electoral, doctor Alejandro Tullio, felicitó al personal del Juzgado Electoral de Tierra del Fuego por “combinar las capacidades probadas con el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho a votar”, las que se pusieron en marcha en las elecciones de directores de la Obra Social del Estado Fueguino y de la Caja de Previsión Social de la Provincia.

USHUAIA.- Tullio mencionó la accesibilidad que arrojó el voto remoto por internet, dado que “muchas personas que geográficamente estaban impedidas de votar en una elección presencial pudieron participar. Eso ya es un avance positivo”.

“El desempeño tanto de la BUE como del voto por internet ha sido exitoso”, remarcó el Dr. Tullio, y destacó que “este es un proceso que combina seguridad con accesibilidad, una innovación inédita en la Argentina. Hay suficientes garantías de privacidad y de identificación del elector para llevar adelante elecciones plenamente satisfactorias”.

Por su parte, la titular del Juzgado Electoral, jueza Mariel Zanini, realizó un balance positivo del proceso electoral llevado adelante el viernes 7 de noviembre, teniendo en cuenta las características de estas elecciones que combinaron dos sistemas de votación que aplican innovaciones tecnológicas, como la Boleta Única Electrónica complementada con el voto remoto por internet. “Ha sido muy exitoso, sobre todo el voto por internet donde tuvimos un porcentaje de participación de casi el 80%”, subrayó.

Asimismo, valoró la participación de los integrantes de la Misión de Observación Electoral, organizada por el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata: “Son instancias de acompañamiento y aprendizaje para reforzar el sistema democrático”, en las que además el intercambio que se produce “permite que nuestros sistemas electorales se consoliden con mayor transparencia integridad y confianza”.