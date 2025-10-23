Elecciones de la Caja de Previsión Social y de la Obra Social del Estado Fueguino

Hoy el Juzgado Electoral dará comienzo el ciclo de capacitaciones destinado a las Autoridades de Mesa y Fiscales que participarán en las elecciones de Directores de la Caja de Previsión Social (CPS) y de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que se realizarán el 7 de noviembre de 2025.
RÍO GRANDE. – Las personas convocadas han completado un formulario de inscripción, a través del cual pudieron elegir la localidad y el horario de su preferencia, garantizando así una mejor organización de las instancias formativas.
Estas capacitaciones se desarrollarán en las tres ciudades de la provincia y estarán principalmente orientadas a la presentación y práctica del sistema de votación que se implementará en estos comicios: la Boleta Única Electrónica (BUE).
El objetivo es que tanto las Autoridades de Mesa como los Fiscales conozcan en detalle su funcionamiento, para asegurar el correcto desarrollo del acto electoral y la transparencia del proceso.
RÍO GRANDE
Lugar: SUM de la Caja de Previsión – Florentino Ameghino 780
23 de octubre – Capacitación para Fiscales
15:00 hs.
24 de octubre – Capacitación para Autoridades de Mesa
Turno 1: 10:00 hs
Turno 2: 13:00 hs
TOLHUIN
Lugar: Sede de la OSEF – Rupatini 285
27 de octubre – Capacitación conjunta para Autoridades de Mesa y Fiscales / 16:00 hs
USHUAIA
Lugar: Escuela Judicial – Congreso Nacional 502
28 de octubre – Capacitación para Autoridades de Mesa
Turno 1: 10:00 hs
Turno 2: 13:00 hs
29 de octubre – Capacitación para Fiscales
13:00 hs