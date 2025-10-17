Conformado por un total de 32.822 afiliados quedó publicado el padrón definitivo de cara a la elección de autoridades de la CPS y la OSEF.

USHUAIA.- El Juzgado Electoral de la Provincia informó que ya se encuentran disponibles en el sitio oficial eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar las candidaturas oficializadas para las elecciones de directores de la Caja de Previsión Social (CPS) y de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Asimismo, se notifica que se habilitó un simulador interactivo de votación con Boleta Única Electrónica (BUE), una herramienta que permitirá a los electores practicar y familiarizarse con el procedimiento antes del acto eleccionario.

El padrón definitivo quedó publicado, conformado por un total de 32.822 afiliados, de los cuales 32.448 votarán de manera presencial mediante BUE y 374 lo harán por voto electrónico remoto.

El organismo informó, además, que se extendió hasta hoy 17 de octubre el plazo para que los afiliados con domicilio fuera de la provincia puedan optar por el voto remoto por internet, garantizando así el pleno derecho a la participación electoral de todos los inscriptos.

Los lugares de votación dentro de la provincia serán los siguientes:

USHUAIA: Polideportivo “Cochocho” Vargas (Roberto Fitz Roy 208).

RÍO GRANDE: Gimnasio Jorge Muriel (San Martín 2819).

TOLHUIN: Sede OSEF (Rupatini 285).

Finalmente, el Juzgado Electoral ratificó su compromiso con la transparencia, la participación y la modernización del proceso electoral, invitando a la comunidad a consultar toda la información disponible en el sitio web oficial.