Elección de abogados en el Consejo de la Magistratura: se presentaron cuatro fórmulas

El acto eleccionario en la provincia se realizará el próximo 5 de diciembre en Ushuaia y Río Grande.

USHUAIA. – El Juzgado de Primera Instancia Electoral de la provincia indica que en el marco del Decreto Provincial Nº2582/25, se encuentra en desarrollo el proceso electoral destinado a elegir a las abogadas y los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Provincia, el acto comicial se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

De conformidad con lo previsto en la Constitución Provincial y en la Ley Nº 8, las y los profesionales inscriptos en el padrón electoral confeccionado por este Juzgado elegirán dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, matriculados ante los Colegios Públicos de Abogados de Ushuaia y de Río Grande, respectivamente.

Dentro del plazo establecido para la inscripción de candidaturas, se presentaron postulaciones en ambos distritos judiciales.

En el Distrito Judicial Sur se registraron las fórmulas integradas por Alejandro Pagano Zavalía (titular) y María Eugenia Chiarvetto Peralta (suplente), por una parte, y por otra, Santiago Martín D’Angelo (titular) y Olga Mabel Rodríguez (suplente).

En el Distrito Judicial Norte, en tanto, se inscribieron las fórmulas conformadas por César Augusto Javier Casco (titular) y Rosa Mandina Andrade (suplente) y por Horacio Marcelo Castelli (titular) y Gabriela Masset (suplente).

Todas las postulaciones se presentaron en binomio de titular y suplente, respetando los principios de paridad de género establecidos en la Ley Nº 201.

Conforme al cronograma electoral aprobado por el Juzgado Electoral, en los próximos días se cumplirá una serie de etapas relevantes para la organización de los comicios.

El 20 de noviembre de 2025 se procederá a la determinación de los lugares y horarios de votación, y se emitirá, distribuirá y publicará en la página web institucional el padrón definitivo de electoras y electores habilitados para participar en la elección.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2025 vencerá el plazo para la presentación de los modelos de boletas por parte de las fórmulas oficializadas.