El XXVI Rally de los Lagos se roba toda la atención

Con la participación de 72 ciclistas, este domingo llega la Edición XXVI del Rally de los Lago del Fin del Mundo, la prueba por excelencia y de mayor historia del Mountain Bike fueguino que organiza desde hace mucho tiempo a esta parte la Asociación Deportiva Pata Sport.

RIO GRANDE.- La nueva edición llega con cambios significativos a pedido de los corredores más experimentados del medio y que no le han dado la espalda a este evento que en los últimos años no ha sumado a todos los mejores ciclistas de la provincia.

Y el más importante es la extensión del trazado, a diferencia del año pasado, el mismo tendrá 14 kilómetros más, 72 contra los 58 del año pasado, todos agregados antes de llegar a Prefectura Naval, punto en el cual se realizará un Stop & Go de media hora para todos los competidores, y de allí en adelante, irán hasta el ingreso a la estancia La Porfiada donde culminará la prueba. También desde Prefectura largarán las categorías intermedias, las de 32 kilómetros donde sólo dos corredores estarán en la competitiva, el histórico José Toranza y Juan Pablo Alvarez, ambos Master D, y los siete anotados en Cicloturismo donde están fuera de competencia.

La largada será a la 09:00 desde el playón de Petrel y tras respetar el recorrido hasta el ingreso a la ruta que desemboca en laguna Margarita, en vez de doblar rumbo al aserradero Padín, deben continuar por ruta hasta llegar a una de las costas del lago Fagnano -nunca antes realizado- y tras salir de éste, tomarán una picada realizada por los vehículos 4×4 donde practican deporte aventura, para salir al Padín, llegar a estancia La Carmen y de allí hasta Prefectura, los senderos tradicionales del evento.

Luego del mencionado Stop & Go, saldrán a la vera de la Ruta Nacional N° 3 por el bosque Quemado y de allí a la llegada utilizarán el sendero de las motos, el mismo camino que se utiliza en la vuelta a Tierra del Fuego.

¿A quiénes mirar?

Este año la gran candidata a quedarse con la victoria en la rama femenina es Angela Nieva, quien de conseguirlo se quedará con una nueva Copa Challenger dado que viene de ganar las ediciones 24 y 25 y le queda esta para alcanzar tres triunfos consecutivos.

Y no tendrá a su mayor amenaza; Agostina Melgarejo no será de la partida debido a su viaje junto a la selección fueguina de Ciclismo a los Juegos de la Araucanía y por lo cual tampoco estarán presentes Tiziana Pastori y Uma Machado, el futuro de la disciplina, y tampoco estarán los caballeros comandados por Seba Pastori y los juveniles Valentino Berti, Thiago Anríquez y Maxi Pintos entre otros.

De todas maneras habrá que estar atentos a los enormes progresos realizados en la última temporada por Lucila Licusatti, quien irá por el batacazo de la Edición.

En la rama caballeros, Mauricio Núñez deberá defender el título alcanzado el año pasado, y sin tanta preparación como en el 2024, se sabe que con su experiencia puedo volver a ganar, y tendrá dos rivales muy duros como el joven Lucas Torres y el buen momento del capitalino Gonzalo Pasdevicelli, mientras que es una incógnita que pueden llegar a dar Gabriel Salguero y Tomás Cárdenas, ambos regresando a la activad; el primero un año fuera de competencia, el segundo cuatro…

Lo que sí se observan son muchas ausencias de renombre, sobre todo la de los tres ciclistas que han dominado la temporada, nos referimos a César Ferreira, Rodrigo Alonso y Francisco Zamora, los dos primeros bastante reacios a correr este rally, y Fran transitando por una larga recuperación tras una rodada de magnitud.

Pero tampoco están otros valores de Ushuaia como Nicolás Benavídez, segundo el año pasado, Darío Guzmán o Nehuén Anderfuhrn entre otros que le quitarán brillo a la competencia.

Pero también hay mucha paridad en el resto de las divisionales; todas ellas serán a «muerte» por lo que todas serán dignas de seguir de cerca más allá que este año no está en juego la Copa Nacional de Rally, solo los campeonatos locales.

Ya está todo listo, no queda nada para que la fiesta se ponga en marcha y el Corazón de la Isla así lo espera con el evento más importante del XC fueguino.

Los inscriptos

Sub 23: 1. Lucas Torres (Río Grande), 2. Gabriel Salguero (Río Grande) y 3. Andrés Rodríguez (Ushuaia).

Elite: 4. Juan Pablo Villarroel (Río Grande), Fabricio Prada (Río Grande), 6. Jonathan Iriarte (Ushuaia), 7. Nicolás Cichero (Ushuaia), 8. Pablo Nicolás López (Río Grande), 9. Leandro Aguilera (Río Grande), 10. Leonardo Salto (Río Grande), 11. Daniel Pérez (Río Grande), 12. Ismael Echeverría (Río Grande), 13. Tomás Cárdenas (Río Grande), 14. Gastón Leonardelli (Río Grande), 15. Jonathan Machado (Ushuaia).

Master A: 16. Leandro Toledo (Ushuaia), 17. Gerardo Adorno (Río Grande), 18. Gonzalo Pasdevicelli (Ushuaia), 19. Walter Javier Ortiz (Ushuaia), 20. Rodrigo Martín Retuerto (Río Grande), 21. Damián Aguilera (Río Grande), 22. Francisco Bravo (Río Grande), 23. Iván Serafín (Río Grande).

Master B1: 24. Pablo Machado (Río Grande), 25. Leandro Rohr (Río Grande), 26. Franco Barrientos (Río Grande), 27. Mauricio Javier Núñez (Río Grande), 28. Armando Graciano (Río Grande) 29. Nicolás Chifflet (Río Grande), 30. Jaime Barría (Río Grande), 31. Sebastián Aguila (Río Grande), 32. Miguel Cejas (Tolhuin), 33. Pablo Alvarez, 34. Fernando More (Río Grande), 35. Guillermo Bahamonde (Punta Arenas), 36. Joaquín Curtze Vega (Punta Arenas), 37. Lucas Robles (Río Grande), 38. Alfredo Barrios (Río Grande), 39. Leonardo Gómez.

Master B2: 40. Gabriel Manrique (Ushuaia), 41. Walter Acuña (Ushuaia), 42. Darío Martínez (Río Grande), 43. Martín Molina (Villa Cañás), 44. Héctor Avendaño Hille (Punta Arenas), 45. Juan Monasterio (Ushuaia).

Master C1: 46. Rubén Omar Melgarejo (Río Grande), 47. Santos Rafael Avalos (Río Grande), 48. Manuel Lincopán (Río Grande), 49. Darío Ernesto Ferreira (Río Grande), 50. Lucio Mena (Río Grande), 51. Fernando Ariel Contreras (Río Grande), 52. Pedro Efrén Franco (Río Grande), 53. Juan Arturo Ponce (Ushuaia), 54. Gustavo Sommariva (Río Grande), 55. Hugo Contreras (Río Grande)

Master D: 56. José Toranza (Río Grande) y 57. Juan Pablo Alvarez (Río Grande).

Elite Damas: 58. Lucila Licusatti (Río Grande), 59. Daiana Dos Santos (Río Grande).

Master A Damas: 60. Eliana Fritz (Ushuaia).

Master B Damas: 61. Angela Nieva (Río Grande), 62. Ema Antiñanco, 63. Karina Cañas (Río Grande), 64. Bárbara D´Annunzio (Río Grande).

Master C Damas: 65. María Costan (Río Grande).