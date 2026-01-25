El Vivero Municipal continúa embelleciendo la ciudad

El Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el embellecimiento, la limpieza y el orden de los espacios públicos de la ciudad a través de la colocación de plantines en los canteros, producidos íntegramente en el Vivero Municipal, una política que promueve la producción local, el cuidado ambiental y una mejor calidad de vida para vecinos y vecinas.

Las tareas se desarrollan en rotondas, plazas, boulevares y distintos espacios abiertos de tránsito, donde se colocan plantines que aportan color, identidad y orden al paisaje urbano, acompañando el uso y disfrute de los espacios públicos.

Entre las especies producidas y utilizadas se destacan rayito de sol, pensamientos, caléndulas, col ornamental, claveles de poeta, lupinos y lupinos arbustivos, variedades adaptadas al clima de la región que contribuyen a una ciudad más cuidada y agradable para toda la comunidad.

La producción local de plantines permite, además, una planificación sostenida de la ornamentación urbana y del arbolado, optimizando los recursos municipales y fortaleciendo una gestión responsable y comprometida con el ambiente. En este marco, desde el Vivero Municipal se continúa trabajando en la producción de esquejes para la reproducción de árboles, garantizando la disponibilidad de ejemplares para futuras intervenciones en la ciudad.

Además, existen canteros con flores nativas que refuerzan la identidad natural de Río Grande y promueven la preservación del ecosistema local. Entre las especies utilizadas se encuentran el coirón, el Leymus y la mata negra, plantas características de la región que se integran de manera armónica al paisaje urbano.

En paralelo, el Municipio informa que se retomarán las tareas de poda de altura, poda de formación y poda preventiva de árboles, acciones fundamentales para el cuidado del arbolado urbano, la seguridad y el orden del espacio público.

Estos trabajos se complementan con el corte de pasto integral en toda la ciudad y el riego permanente de los espacios públicos, garantizando el mantenimiento adecuado de plazas, paseos y sectores verdes.

A través de estas acciones, el Estado Municipal continúa trabajando en el cuidado del ambiente, el embellecimiento de los espacios públicos y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, consolidando una Río Grande más linda, limpia, ordenada y sustentable para toda la comunidad.