El Verano de Uni

Universitario (1° en la etapa clasificatoria) ganó en forma invicta el Cuadrangular de Verano (mayores masculino) que organizó la Comisión de Handball Tierra del Fuego el pasado fin de semana, en el gimnasio municipal de la Margen Sur.
RIO GRANDE.- En la final derrotó por 34-22 (PT: 16-12) a Real Madrid Azul (2°), mientras que por el tercer puesto, BM Caiquén (Punta Arenas) (3°) –reforzado con jugadores locales- venció por 44-32 (PT: 24-16) a Real Madrid Amarillo (4°).
En el partido inaugural del sábado 14, Real Madrid Azul se adelantó 3-0 a Uni, que pudo igualar a los 14’ (5-5). Los xeneizes estuvieron en ventaja hasta el 7-6, con un penal de Facundo Balza, que a los 10:40 del ST vería la roja por una infracción sobre Román Giménez (éste, con 4 tantos, fue el máximo anotador de los 30’ iniciales).
El futuro campeón se escapó en el cierre de la primera mitad (16-10), mientras que el Azul se acercaría sobre los 12’ del complemento (20-23), con un doblete del ushuaiense Enzo Molina, quien al igual que Luca Heredia y Fabián Séspere llegaría a 8 goles.
Tras 6’ de sequía del rival, la dupla de Uni sería vital para agrandar la brecha, hasta el definitivo 35-28; y al igual que Zacarías Ramírez, completarían la planilla con 4 asistencias.
En el segundo turno, Caiquén (Facundo Pérez 12, Almonacid 9, Alan Mclean 7, J.Aguila 6, Torres 5, M.Pacheco 2, Pablo Triviño 1) debió esforzarse para batir por 42-41 (PT: 20-19) a Real Madrid Amarillo
(F.Vaccari 13, A.Armada 10, F.Hidalgo 8, J.Juárez 4, J.Altamirano 3, Sambad, D.Aguila y L.Armoa 1), que se recuperó de un 27-34, y empató en 37, cuando restaban 5’. Los chilenos prácticamente liquidaron el pleito con un posterior parcial de 3-0.
En la final, Demián Séspere (6), Giménez (4) y Heredia (4) despegaron a los suyos (8-3, a los 12’), recuperándose el Azul a través de Molina (9) –el máximo goleador de la final y del torneo- y Ramírez (5), para quedar a uno (12-13).
Con el oportunismo de Mamaní (3) y mejores respuestas anímicas que en 2025, Uni se fue al descanso en ganancia (16-12). Los dirigidos por Joaquín Obispo perdieron 31 pelotas, y en el ST apenas remataron 17 veces: después del 19-21 (Balza, desde lejos), a los 11’, estuvieron otros 11’ sin anotar (hasta el 20-28). Martínez (4) fue el más eficaz en el segmento final.
R.MADRID AZUL 28 * 35 UNIVERSITARIO
N°/Jugador G/R As. N°/Jugador G/R As.
12.N.Foschiati -16/26 0 12.F.Bernal -13/28 0
20.Jere.Obispo 2/3 0 84.F.Triviño 1/2 0
38.Z.Ramírez 3/6 4 44.M.González 1/2 1
45.Alan Rivera 4/7 2 14.Demi.Séspere 1/3 3
11.A.Flores 3/4 0 37.Lauta.Barrios 2/3 1
10.Facu.Balza 4/10 2 19.Rom.Giménez 5/7 1
42.Galo Polo 2/5 1 11.Matías Fraile 2/4 0
80.Trujillo -19/26 0 21.G.Monchietti -15/27 0
24.Zaca.Jardín 1/2 2 22.J.Martínez 2/7 1
44.Enzo Molina 8/17 2 16.Luca Heredia 8/9 4
41.Toribio 1/1 1 27.Fabi.Séspere 8/8 3
76.Fer.Maciel 0/1 1 96.J.Mamaní 3/4 2
15.Márquez 0/1 1 6.Alan Keller 0/0 2
23.Mati.Peralta 1/1 0
10.Juan Soria 1/2 0
E: Joa.Obispo 28/55 14 E: G.Figueroa 35/52 18
También ingresó: 5.Santi (Uni). Progresión (c/5’): PT: 3-0/4-2/5-6/8-9/9-12/10-16. ST: 14-19/18-22/20-25/21-27/26-32/28-35. % ataque (goles/remates): RMAz. 51 % (28/55), Uni 67 % (25/55). % arqueros (atajadas/tiros al arco): RMAz. 19 % (8/43): Foschiatti 16 % (3/19), Trujillo 21 % (5/24); Uni 35 % (15/43): Bernal 41 % (9/22), Monchietti 28 % (6/21). Penales: RMAz. 3 (2 goles: Balza, Molina; 1 atajado por Monchietti a Molina), Uni 2 (2 goles: Heredia, F.Séspere). Pérdidas/Recuperos: RMAz. 23/13, Uni 18/13. Exclusiones (2’): RMAz. 5 (Rivera 2; Polo, Molina, Maciel), Uni 7 (Heredia 2; F.Triviño, D.Séspere, Fraile, Martínez, Peralta). Amonestaciones: RMAz. 1 (M.Aparicio/As.), Uni 0. Descalificaciones: RMAz. 1 (ST 10:40 Balza), Uni 0. Arbitros: Julián Cubilla/Camila Medina. Motivo: Cuadrangular de Verano (Partido 1/8). Gimnasio: Margen Sur (14/02). Nota: G/R (goles/remates) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.
UNIVERSITARIO 32 * 24 R.MADRID AZUL
N°/Jugador G/R As. N°/Jugador G/R As.
12.F.Bernal -12/19 0 12.N.Foschiati -16/24 0
84.F.Triviño 0/0 0 2.Jere.Obispo 1/1 0
44.M.González 3/7 2 44.Enzo Molina 9/11 3
14.Demi.Séspere 6/8 2 45.Alan Rivera 2/4 2
37.Lauta.Barrios 2/4 1 11.A.Flores 0/1 1
19.Rom.Giménez 4/6 3 10.Facu.Balza 3/7 3
11.Matías Fraile 1/2 0 24.Zaca.Jardín 1/3 0
21.G.Monchietti -12/20 0 80.Trujillo -16/26 0
16.Luca Heredia 4/5 4 42.Galo Polo 1/2 1
22.J.Martínez 4/6 0 38.Zaca.Ramírez 5/7 2
10.Juan Soria 3/5 3 3.Bra.Hernández 0/1 0
96.J.Mamaní 3/4 1 20.Hidalgo 2/2 0
6.Alan Keller 2/3 0
E: G.Figueroa 32/50 16 E: Joa.Obispo 24/39 13
También ingresaron: 5.Santi, 24.Matías Peralta (Uni); 41.Toribio (RMAz.) Progresión (c/5’): PT: 2-1/6-3/10-5/10-8/12-10/16-12. ST: 19-14/21-17/23-19/26-19/29-21/32-24. % ataque (goles/remates): Uni 64% (32/50), RMAz. 61 % (24/39). % arqueros (atajadas/tiros al arco): Uni 43 % (11/35): Bernal 29 % (5/17), Monchietti 33 % (6/18); RMAz. 18 % (7/39): Foschiatti 11 % (2/18), Trujillo 24 % (5/21). Penales: Uni 1 (gol de Martínez), RMAz. 5 (3 goles de Molina; 1 atajado por Monchietti a Rivera; 1 desviado por Ramírez). Pérdidas/Recuperos: Uni 19/13, RMAz. 31/7. Exclusiones (2’): Uni 4 (Barrios, Giménez, Soria, Mamaní), RMAz. 4 (Jere.Obispo, Balza, Polo, Toribio). Amonestaciones: no hubo. Descalificaciones: Uni 1 (ST 3:27 Santi), RMAz. 0. Arbitros: Camila Medina/Julián Cubilla. Motivo: Cuadrangular de Verano (Final). Gimnasio: Margen Sur (15/02). Nota: G/R (goles/remates) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.
CUADRANGULAR DE VERANO
Clasificación: Sábado 14: R.Madrid Azul-Uni 28-35 (PT: 10-16); R.Madrid Amarillo-Caiquén 41-42 (PT: 20-19); R.Madrid Azul 49 (Molina 8; Jere.Obispo, Ramírez y Polo 6; Jardín y S.Márquez 5; Balza, Rivera y Flores 4; Toribio 1; descalificado: B.Hernández)-Caiquén 37 (F.Pérez y Torres 9; Ariel Herrera 6; A.Maclean 5; J.Aguila 4; M.Almonacid 3; M.Pacheco 1; descalificado: A.Herrera) (PT: 20-18); R.Madrid Amarillo 15 (A.Armada 5; F.Hidalgo 3; L.Armoa 2; D.Aguila, J.Altamirano, N.Araujo, Sambad y F.Vaccari 1)-Uni 43 (A.Santi 7; L.Heredia 6; M.González y D.Séspere 5; R.Giménez y J.Mamaní 4; M.Fraile, A.Keller y M.Peralta 3; J.Martínez 2; F.Triviño 1) (PT: 9-23). Domingo 15: RM Azul-RM Amarillo 37-32 (PT: 21-16); Uni 39 (Soria 8; Heredia 6; Keller y D.Séspere 5; Giménez 4; Barrios y González 3; Martínez 2; Fraile, Mamaní y F.Triviño 1)-Caiquén 26 (J.Aguila 10; Torres 7; M.Almomacid y M.Pacheco 3; F.Pérez 2; P.Triviño 1) (PT: 21-12). Ronda Final: Domingo 15: 3° puesto: Caiquén (3°) 44 (Torres y Almonacid 8; Aguila 7; McLean, Herrera y Pacheco 5; Pérez y Triviño 3)-R.Madrid Amarillo (4°) 32 (Sambad 7; Armada, Hidalgo y Juárez 6; Altamirano 3; Vaccari 2; Armoa y Mamaní 1) (PT: 24-16). Final: Uni (1°)-R.Madrid Azul (2°) 32-24 (PT: 16-12).
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.
1.Universitario 12 4 4 0 0 149 93 +56
2.RM Azul 6 4 2 0 2 138 136 +2
3.Caiquén PA 6 4 2 0 2 149 161 -12
4.RM Amarillo 0 4 0 0 4 120 166 -46
Premiación individual: Mejor jugador: Alan Rivera (RMAz.). Goleador: Enzo Molina (RMAz.). Valla menos vencida: Guido Monchietti (Uni). Figura de la final: Lautaro Barrios (Uni).