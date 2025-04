El universo de Outlander regresa este año con el estreno de su primer spin-off

La señal Starz confirmó el estreno de Outlander: Blood of My Blood, el spin-off de la exitosa serie de época.

La séptima temporada de Outlander llegó a su fin en enero de este año, dejando el camino listo para lo que será su octava y última temporada. Pero antes de decir adiós a la serie de época basada en los libros de Diana Gabaldon, los fanáticos tendrán la oportunidad de regresar a ese mundo antes de lo esperado.

Tal como se anunció previamente, la exitosa serie tendrá su primer spin-off llamado Outlander: Blood of My Blood, una precuela que se adentra en las vidas, y los amores, de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, los protagonistas de la serie original.

En las últimas horas, la señal Starz confirmó la fecha de estreno de Blood of My Blood, que llegará el viernes 8 de agosto de 2025. Ese día se podrá disfrutar del primer capítulo de la ficción, seguido de un episodio semanal hasta completar los 10 episodios.

Y sí, esta nueva serie viene cargada de drama, pasión y un par de historias de amor que prometen rompernos (otra vez) el corazón.

Dos épocas, dos historias de amor y muchas emociones

A diferencia de la serie principal, que adapta las novelas de Diana Gabaldon, Outlander: Blood of My Blood será un relato 100% original creado por Starz, que promete contar con la esencia de Outlander.

La historia se dividirá en dos líneas temporales, y seguirá a los jóvenes Ellen MacKenzie y Brian Fraser en la Escocia del siglo XVIII, mientras que, en paralelo, conoceremos a Julia Moriston y Henry Beauchamp, en plena Primera Guerra Mundial.

El elenco principal incluye a Harriet Slater y Jamie Roy en los roles de los padres de Jamie, y a Hermione Corfield junto a Jeremy Irvine como los padres de Claire. Todo apunta a que Outlander: Blood of My Blood será una mezcla de romance histórico, conflictos familiares y decisiones difíciles, justo como nos gusta.

Lo que ya se anticipa en los primeros afiches promocionales es que la intensidad emocional y el drama no va a faltar.

«Desde los campos de batalla devastados por la Primera Guerra Mundial hasta las imponentes Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, Outlander: Sangre de mi Sangre promete dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, en las que las jóvenes parejas desafían las fuerzas que buscan separarlas», indica la sinopsis oficial de la serie.

Viejos conocidos, nuevos rostros

Aunque se trata de una precuela con protagonistas nuevos, los fans más atentos van a reconocer algunos nombres del elenco que representan versiones más jóvenes de personajes ya establecidos en Outlander. Por ejemplo, Rory Alexander interpretará al joven Murtagh Fitzgibbons Fraser, y Sam Retford se pondrá en la piel de Dougal MacKenzie. Además, también aparecerán Colum MacKenzie y el siempre astuto Ned Gowan.

Ahora queda por ver si este nuevo spin-off logra capturar esa misma magia. De momento, no hay confirmación sobre una segunda temporada de Blood of My Blood, pero si el recibimiento es bueno (y todo indica que lo será), es muy probable que esta nueva historia se convierta en otro éxito dentro del universo Outlander.

Mientras tanto, puedes volver a disfrutar de la serie completa de Outlander a través del streaming. En Latinoamérica se puede ver a través de Disney+ y Netflix, mientras que en España se puede ver en Movistar Plus+ y Netflix.