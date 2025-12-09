El turismo arrojó datos positivos para Ushuaia

Entre el viernes y el lunes hubo 55 vuelos, el puerto recibió a 13 cruceros y más de 4 mil individuos acudieron a los centros de información turística. Además, más de 2 mil personas concurrieron al Parque Nacional.

USHUAIA.- La Secretaría de Turismo de la Municipalidad, a cargo de Viviana Manfredotti, dio a conocer el informe oficial correspondiente al fin de semana largo comprendido entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre.

Entre el viernes y el lunes arribaron a la ciudad 55 vuelos directos programados, con procedencias de Buenos Aires 36, El Calafate 16, Trelew 1 y Santiago de Chile 2. Además, el puerto local recibió 13 cruceros, con un total de 3.071 pasajeros.

En los centros de información turística se registró una importante afluencia de visitantes. Más de 4.000 personas fueron atendidas, entre ellas 676 turistas nacionales, 3.309 extranjeros y 36 residentes. Las oficinas del puerto fueron visitadas mayoritariamente por turistas provenientes de China, España y Francia.

Respecto al Parque Nacional Tierra del Fuego, durante el mismo período ingresaron 2.145 personas, distribuidas en 690 visitantes nacionales, 1.067 extranjeros, 180 residentes y 208 estudiantes y jubilados. Los países que más turistas aportaron fueron Israel, China y Francia. El encendido del árbol de Navidad fue un atractivo para el turismo.

En materia de alojamiento, el área de Estadística de la Secretaría informó que la ocupación hotelera alcanzó el 69%, una cifra acorde a lo esperado para esta etapa de la temporada, especialmente considerando el contexto turístico analizado a lo largo del año.

La titular de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, también destacó las actividades desarrolladas durante el fin de semana largo.

“Un evento que descolló por su convocatoria y por lo que representa para la comunidad fue el encendido del árbol de Navidad. Siempre es emocionante participar y compartir ese momento que marca la previa de un nuevo año, con los desafíos que tenemos por delante. La gente lo disfruta muchísimo” expresó Manfredotti.

Asimismo, subrayó el impacto del turismo deportivo en la ciudad: “Ushuaia volvió a ser sede de un evento de enorme convocatoria como la Ushuaia Trail Race, que reunió a más de 900 corredores. El turismo deportivo crece año tras año y fortalece nuestra actividad económica. Por eso, desde el Municipio impulsamos y acompañamos iniciativas que diversifican nuestra oferta y promueven la llegada de nuevos públicos a la ciudad”. Enorme convocatoria tuvo la Ushuaia Trail Race.

Encendido del árbol navideño

El domingo, en la Pasarela “Luis Pedro Fique”, la Municipalidad llevó adelante el tradicional encendido del árbol navideño, en una jornada especial donde miles de ushuaienses esperaron la medianoche para dar inicio al 8 de diciembre.

La propuesta, que marca el inicio del calendario de las fiestas de fin de año, contó con las presentaciones artísticas de Sashu DJ, Sur Andino y La 70/30, que compartieron junto a las y los asistentes una noche mágica con música y baile en familia.

Asimismo, vecinos, vecinas y turistas provenientes de distintos puntos del país y del exterior pudieron disfrutar del Paseo Navideño, una propuesta integral con adornos realizados con materiales recuperados que, junto al encendido del árbol navideño, visten el espacio con espíritu festivo e iluminan la ciudad desde el Paseo de las Rosas hasta el Cartel de Ushuaia.