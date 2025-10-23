Turismo

El Tren del Fin del Mundo experiencia turística con valor solidario.

jueves 23 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El Tren del Fin del Mundo culminó con éxito su campaña de responsabilidad social destinada a colaborar con la construcción del nuevo edificio del Centro de Actividades Alternativas para personas con Discapacidad (CAAD) de Ushuaia.

USHUAIA.- La acción, desarrollada entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, consistió en la donación del 50% de las ganancias obtenidas por la venta de tickets a residentes de Tierra del Fuego, reafirmando el compromiso con la comunidad fueguina y con las instituciones locales que promueven la inclusión y el desarrollo social.

Durante dos meses, 564 fueguinos se sumaron a la propuesta, participando de una experiencia turística con valor solidario.

Gracias a su apoyo, fue posible alcanzar un aporte total de $7.337.500 (siete millones trescientos treinta y siete mil quinientos pesos) destinado a la construcción del nuevo edificio del CAAD.

El trabajo conjunto entre el equipo del Tren y la institución convirtió esta iniciativa en un ejemplo de cómo el turismo puede ser también una herramienta de transformación y acompañamiento comunitario.

La campaña contó además con una amplia difusión en medios locales, redes sociales y emisoras radiales, lo que permitió alcanzar a un gran número de residentes de toda la provincia. Agradecemos especialmente a los medios de comunicación de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande por su constante apoyo y por ayudar a amplificar esta iniciativa solidaria.

El Tren del Fin del Mundo reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y el fortalecimiento de la comunidad fueguina, continuando con su Plan de Responsabilidad Social, Civil y Empresaria que busca generar impacto positivo más allá de la actividad turística.

