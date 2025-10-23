El Tren del Fin del Mundo experiencia turística con valor solidario.

El Tren del Fin del Mundo culminó con éxito su campaña de responsabilidad social destinada a colaborar con la construcción del nuevo edificio del Centro de Actividades Alternativas para personas con Discapacidad (CAAD) de Ushuaia.

USHUAIA.- La acción, desarrollada entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, consistió en la donación del 50% de las ganancias obtenidas por la venta de tickets a residentes de Tierra del Fuego, reafirmando el compromiso con la comunidad fueguina y con las instituciones locales que promueven la inclusión y el desarrollo social.

Durante dos meses, 564 fueguinos se sumaron a la propuesta, participando de una experiencia turística con valor solidario.

Gracias a su apoyo, fue posible alcanzar un aporte total de $7.337.500 (siete millones trescientos treinta y siete mil quinientos pesos) destinado a la construcción del nuevo edificio del CAAD.

El trabajo conjunto entre el equipo del Tren y la institución convirtió esta iniciativa en un ejemplo de cómo el turismo puede ser también una herramienta de transformación y acompañamiento comunitario.

La campaña contó además con una amplia difusión en medios locales, redes sociales y emisoras radiales, lo que permitió alcanzar a un gran número de residentes de toda la provincia. Agradecemos especialmente a los medios de comunicación de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande por su constante apoyo y por ayudar a amplificar esta iniciativa solidaria.

El Tren del Fin del Mundo reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y el fortalecimiento de la comunidad fueguina, continuando con su Plan de Responsabilidad Social, Civil y Empresaria que busca generar impacto positivo más allá de la actividad turística.