Sociedad

El trabajo de los helicópteros del Ejército Argentino en los incendios en la provincia de Chubut

lunes 19 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Ejército Argentino mantiene desplegados, en el oeste de la provincia patagónica de Chubut, medios aéreos de la Aviación de Ejército para complementar las tareas de control y extinción de incendios forestales. Estas operaciones se desarrollan en coordinación con brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y con organismos provinciales de protección civil.

BUENOS AIRES.- El apoyo aéreo responde a la complejidad del escenario operativo, caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y la rápida propagación del fuego en zonas boscosas y de difícil acceso. Los medios aéreos empleados y funciones principales de acuerdo a lo proporcionado por el organismo son:

Bell 407 GXi

Los helicópteros Bell 407 GXi del Ejército Argentino, pertenecientes a las Secciones de Aviación de Ejército de Montaña 6 y 8, cumplen funciones clave en el dispositivo de respuesta:

– Ataque directo al fuego: mediante el empleo de helibalde (balde colgante), permiten la descarga de grandes volúmenes de agua sobre focos activos inaccesibles por vía terrestre.

– Reconocimiento aéreo y coordinación: posibilitan la identificación de frentes activos, accesos, obstáculos y riesgos para los equipos desplegados en tierra.

– Logística y transporte: efectúan el traslado de personal, insumos y equipamiento desde la base de operaciones hacia los sectores afectados.

UH-1H Huey

El helicóptero UH-1H Huey continúa siendo una de las aeronaves más versátiles y robustas del Ejército Argentino, con capacidades que lo hacen especialmente apto no solo para operaciones militares, sino también para el apoyo a la comunidad en situaciones de emergencia.

Transporte y apoyo logístico: inserción y extracción de brigadistas en áreas sin acceso terrestre, así como el reabastecimiento aéreo de herramientas, combustible, agua y víveres.

Plataforma de coordinación y comando: gracias a su amplia cabina, el UH-1H funciona como plataforma de observación aérea y medio de transporte para personal de comando, técnicos forestales y autoridades, facilitando la evaluación directa del incendio y la toma de decisiones en tiempo real.

Complementariedad de capacidades

En la provincia de Chubut, ambos modelos de helicópteros operan de manera coordinada, combinando capacidades de carga, resistencia y maniobrabilidad para cumplir eficazmente las tareas asignadas. El despliegue de estos medios multipropósito de la Aviación de Ejército amplía la cobertura aérea y fortalece la capacidad de respuesta frente a incendios de gran magnitud, especialmente en áreas remotas donde la intervención terrestre resulta limitada o riesgosa.

En el contexto actual de los incendios en Chubut, el empleo de helicópteros militares como el Bell 407 GXi y el UH-1H Huey para el combate aéreo del fuego, el apoyo a las operaciones terrestres y el sostenimiento logístico se consolida como un recurso relevante en la gestión integral de la emergencia.

FUENTE: EJERCITO ARGENTINO / Secretaría General del Ejército.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *