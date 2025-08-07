Deportes

El Torneo Invierno, con chilenos y un doble reconocimiento

jueves 7 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturismo de Río Grande (APoLOFiRG) organiza el Torneo Invierno, de la primera de esas disciplinas (powerlifting).

RIO GRANDE.- La cita será el sábado 9 de agosto, desde las 14:00, en el Centro de Rendimiento Deportivo (CRD), dependiente de la Agencia Municipal de Deportes, y ubicado en Comandante Luis Piedra Buena 975.

En la oportunidad competirán 16 pesistas, muchos de ellos principiantes, y también habrá un grupo de Punta Arenas.

RECONOCIMIENTOS. A las 15:00 del sábado 9, para Micaela López y Martina Melogno, en el Centro de Rendimiento Deportivo.

El certamen estará encuadrado bajo la reglamentación de la Federación de Potencia Argentina (FePoA); y a nivel internacional, bajo la GPC.

Aproximadamente a las 15:00, una vez que concluya el primer ejercicio (sentadilla), se les efectuará un reconocimiento a Micaela López y Martina Melogno. “Ellas ya se retiraron, y son las mujeres con mejores desempeños en el powerlifting de Tierra del Fuego”, apuntó el excampeón mundial Marcos Martínez, entrenador de ambas deportistas.

