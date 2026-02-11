El torneo Apertura del CARG

El Club de Ajedrez local (CARG) informa que sábado 21 se disputará el torneo Apertura de dicha institución, poniendo en marcha la etapa competitiva del presente año.

RIO GRANDE.- El certamen se jugará en la sede del Club San Martín (O’Higgins 46), desde las 16:00, y las inscripciones se recibirán hasta la 15:45 (4 5.000 para socios, y $ 8.000 para no socios, en ambos casos con el Cánon FAdA al día).

Será por sistema suizo, con un control de tiempo de 12’ + 3”, con estos turnos: 1° ronda, 16:00; 2° ronda, 16:45; 3° ronda, 17:30; 4° ronda, 18:15; 5° ronda, 19:00; 6° ronda, 19:45. Consultas: (2964) 529761. Mientras que en Semana Santa (3 y 4 de abril) se jugará una nueva edición de la Copa Challenger.