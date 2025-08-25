En medio del silencio atronador tras las denuncias contra el gobierno de Javier Milei por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el vocero presidencial fue uno de los pocos miembros del gabinete que emitió opinión sobre el tema.

BUENOS AIRES (NA).- El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador Eduardo “Lule” Menem.

“El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”, señaló a través de su cuenta de X, el funcionario del Gobierno.

Manuel Adorni es de los pocos miembros del Gobierno nacional que habló sobre el tema y el breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.

El letrado, quien es el defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

Horas después, la Justicia interceptó a Kobalivker en Nordelta y durante el allanamiento descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, quien fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.

Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que secuestraron su celular para peritarlo, mientras que también se le incautó una computadora y documentación.