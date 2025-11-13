El Teatro Onírico Sur presenta “Caporales, el ensayo”

La Obra “Caporales, el ensayo”, es una de las últimas producciones del Grupo Lo-eventual y se presentara en el Teatro Onírico Sur, en el Paseo del Fuego Shopping Center, de la ciudad de Ushuaia, hoy jueves 13 de noviembre a las 21:00.

USHUAIA.- Mauricio Flores, Director del espectáculo destacó que: “Caporales, el ensayo: es una comedia dramática, un biodrama del Grupo Lo-eventual: la mezcla, entre la realidad del grupo, y la ficción del relato hace de esta obra un espectáculo entretenido y a la vez emotivo”

Desde la producción de Lo–eventual señalaron que: “Daniel Badagnani y Cecilia Vaca dan vida a una historia que entrama las contingencias que atraviesan los grupos independientes para producir teatro. La obra es una postal de la cotidianidad fueguina, habla de los vínculos en el amor, la locura de criticar a todo el que llega a la isla en busca de trabajo, las familias ensambladas y el dolor de atravesar por diferentes duelos”.

La cita es en el Teatro Onírico Sur, San Martín 788-Entrepiso del Ushuaia Shopping.

Ante cualquier duda comunicarse por WhatsApp al 2901 61 4255.

FUENTE: Prensa Lo–eventual.