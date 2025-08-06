El SUTEF fue convocado a reunión con el Ejecutivo

En el mediodía de hoy, miércoles 6 de agosto, el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado por el Ministro de Educación a una reunión conjunta con el Gobernador de la Provincia.

Cabe resaltar que esta convocatoria llega en la segunda jornada del paro provincial de la docencia fueguina en reclamo a la convocatoria a mesa paritaria salarial; aumento salarial acorde al Salario Mínimo, Vital y Móvil de la docencia fueguina; el pedido de suspensión cautelar del SUNA y el pedido de tratamiento inmediato de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial.

Una primera notificación fijó la reunión para el jueves 7. Sin embargo, se envió una segunda, informando que se reprogramaba para el viernes 8 de agosto a las 11.00 en la Delegación de Gobierno en Río Grande.