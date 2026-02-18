El SUTEF denuncia que no se cumple con la paritaria

El SUTEF, único sindicato docente que está reconocido por el Gobierno provincial, podría anunciar un paro de actividades que pondría en riesgo el normal inicio del ciclo lectivo 2026, al denunciar que el Ejecutivo no ha cumplido con lo comprometido en las paritarias.

RIO GRANDE.- La comisión directiva del gremio brindará una conferencia de prensa hoy, a las 11:30 en la sede gremial ubicada en calle Fagnano 1145, para exponer públicamente “la grave situación que atraviesa la docencia fueguina y las instituciones educativas a escasos días del inicio de clases”.

En un comunicado, el SUTEF señaló que “el Gobierno provincial no solo incumplió el último acuerdo paritario homologado, sino que también faltó a su compromiso de convocar a paritarias en enero, postergando el diálogo recién para el próximo jueves 19 de febrero. Esta demora genera un escenario de incertidumbre total para las trabajadoras y trabajadores de la educación”.

El sindicato denuncia, además, “las medidas arbitrarias tomadas durante el receso: en vísperas de un fin de semana y a horas del acto público de inicio 2026, el Ministerio de Educación, a través de las Secretarías Técnicas de Supervisión Escolar, arbitró la baja de cargos y horas cátedra interinos en los niveles inicial, primario y modalidades”.

“A esta realidad se suma la grave situación de infraestructura escolar de múltiples instituciones educativas”, señala el comunicado del SUTEF.

Para cerrar, la entidad gremial advierte que “la responsabilidad sobre el inicio o no del ciclo lectivo es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Provincia”.