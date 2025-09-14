El SUTEF definió nuevos acampes de docentes y paro

Durante la tarde del viernes 12 de septiembre, se llevó adelante la lectura de los mandatos de las instituciones educativas, arrojando por mayoría un nuevo acampe provincial por una semana, paro provincial de 48 horas, y acompañamiento con desobligaciones.

En la mesa paritaria salarial del viernes 12 de septiembre, el Gobierno insistió con una propuesta rechazada sumando solo $1.400.

“Durante 5 años presentamos propuestas concretas que han sido sistemáticamente ignoradas: intervención en el mercado inmobiliario, creación del plan de desendeudamiento para familias docentes, creación de un mercado concentrador de alimentos, y la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial (una alternativa para recaudar fondos presentada hace 1 año y 106 días)”, recordó el SUTEF.

SUTEF exige:

Aumento salarial que garantice el salario mínimo, vital y móvil.

Urgente sanción de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

Agenda gremial:

ACAMPES desde el lunes 15 de septiembre al 19 de septiembre, concluyendo el 19 con una marcha provincial en la ciudad de Ushuaia para acompañar la reunión que se mantendrá en Casa de Gobierno con el Gobernador Gustavo Melella.

Del lunes 15 al miércoles 17: DESOBLIGACIONES CON MOVILIZACIÓN EN TODOS LOS TURNOS.

15 de setiembre: Turno Mañana concentraciones en: Escuela Nº 1 de Ushuaia; Delegación de Gobierno en Tolhuin; Lugar a confirmar en Río Grande. Turno tarde y resto de días concentraciones en los acampes.

Jueves 18 y viernes 19: paro provincial por 48 horas.

Viernes 19: marcha provincial en la ciudad de Ushuaia .

Prensa SUTEF Provincial