El SUTEF define si comienza el ciclo lectivo 2026

La dirigencia del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), único gremio de personal docente, reconocido por el Gobierno provincial en paritarias; define esta tarde si realiza un paro de actividades que pondrá en jaque el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

RIO GRANDE.- A las 17:00 de este lunes el gremio realizará un Congreso Provincial de delegadas y delegados, de manera virtual, con un único temario: Lectura de los mandatos para definir la aceptación o rechazo de la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y el no inicio de las clases.

En la mesa paritaria el Ejecutivo presentó una propuesta que consiste en un incremento del valor índice para el mes de febrero 2026 del 1%, para marzo 2026 del 1% acumulativo sobre el mes anterior, para abril 2026 del 1% acumulativo sobre el mes anterior, para mayo 2026 del 1% acumulativo sobre el mes anterior, para junio 2026 del 1% acumulativo sobre el mes anterior, y para julio 2026 del 1% acumulativo sobre el mes anterior.

Esta propuesta representa un 9,34% acumulado al mes de julio 2026. Asimismo, el Ejecutivo plantea una revisión del porcentaje propuesto de forma trimestral, considerando la evolución de los recursos de la provincia.

SUTEF expresó que la propuesta “es una absoluta ofensa hacia la docencia fueguina y que resulta una provocación pretender que la docencia acepte un 1% de aumento, es decir apenas 11.475 pesos mensuales desde febrero hasta julio”.