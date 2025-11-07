El SUTEF aceptó la propuesta salarial del Ejecutivo

Por mayoría, el congreso de delegadas, delegados e integrantes de Comisión Directiva del SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina) aceptó la propuesta salarial que hizo el Gobierno, con lo cual se puso punto final a un conflicto que hizo perder casi la mitad del ciclo lectivo del 2025.

RIO GRANDE.- Según informó el gremio, en el Congreso participaron más de 140 delegados y delegadas. La propuesta del Gobierno fue aceptada por la mayoría de la docencia: de un total de 214 mandatos de las instituciones educativas, el 67,29% aceptó la propuesta y 32,71% la rechazó.

La decisión adoptada será comunicada a las autoridades del Ministerio de Educación y a todas las áreas de gobierno que correspondan.

La propuesta que fue aceptada, es la siguiente:

-Liquidar un adicional remunerativo equivalente al salario de una hora cátedra código 221 por cada cargo de turno simple con la antigüedad correspondiente.

-Liquidar un adicional remunerativo equivalente al salario de dos horas cátedra código 221 por cada cargo de turno completo con la antigüedad correspondiente.

-Liquidar un adicional remunerativo por cada hora cátedra de manera proporcional a la equivalencia de un cargo de turno simple con 21 horas cátedra código 221, con la antigüedad correspondiente.

-El adicional alcanzará al personal docente que se desempeña en las instituciones educativas, supervisiones de nivel o modalidad, juntas de clasificación y disciplina de cada nivel y en la comisión provincial de reconocimiento de títulos, no así al personal docente que se desempeñe en dependencias que no constituyan una unidad educativa (con excepción de las detalladas) ni adscriptos, y el máximo a liquidar a cada docente según su acumulación horaria será el equivalente al salario remunerativo de dos horas cátedra código 221.

-Incremento salarial del 3% en los básicos de categoría para el mes de enero de 2026.

-El pago retroactivo del 2% de aumento en los básicos de categoría correspondiente a julio de 2025 que se hubiera comprometido en junio del año en curso.

El Congreso del SUTEF finalizó con una convocatoria a todos los presentes, para seguir participando de las acciones que realiza el gremio a fin de lograr la sanción de Ley de Financiamiento Educativo y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para la docencia fueguina.