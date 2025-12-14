El Superior Tribunal de Justicia participó de la Campaña Solidaria de Navidad impulsada por la UEJN

La iniciativa solidaria, organizada por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, reunió donaciones destinadas al CAAD de Ushuaia y a merenderos de Río Grande y Tolhuin, con una amplia participación del personal judicial.

USHUAIA.– El Superior Tribunal de Justicia acompañó el jueves 11 de diciembre la entrega de donaciones al Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD), en el marco de la Campaña Solidaria de Navidad 2025 organizada por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).

La iniciativa se desarrolló bajo el lema “La verdadera alegría de la Navidad está en dar sin esperar recibir”, del Papa Francisco, y convocó a todo el personal judicial a colaborar con distintas instituciones comunitarias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Participaron de la actividad la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini; el secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, Dr. David Pachtman; y la secretaria de Recursos, Dra. Carola Requejado.

En esta edición, las donaciones fueron destinadas al CAAD de Ushuaia, al merendero “Madres al Frente” de Río Grande y al merendero “Un Nuevo Amanecer” de Tolhuin. En las ciudades de Río Grande y Tolhuin se recolectaron alimentos no perecederos y juguetes, mientras que en Ushuaia se reunieron insumos prioritarios para el funcionamiento del CAAD, tales como productos de limpieza, elementos descartables, bolsas de residuos, guantes y otros artículos de uso cotidiano.

Durante la entrega, la Dra. Battaini destacó que la campaña surgió a partir de la preocupación por las necesidades del CAAD y de la articulación con la Oficina de Acceso a Justicia, área que este año asumió un rol central en el trabajo en red con distintas instituciones. En ese sentido, resaltó el compromiso de la UEJN al impulsar una colecta general que permitió dar respuesta concreta a requerimientos esenciales.

Por su parte, la directora del CAAD, Fernanda Gaillard, agradeció el acompañamiento recibido y valoró el gesto solidario como un reconocimiento al trabajo sostenido que la institución desarrolla, así como a las acciones conjuntas que se vienen llevando adelante con el Poder Judicial para fortalecer la atención y el acompañamiento de sus alumnos.

A su turno, la referente de la UEJN, Laura Alfaro, señaló que la campaña tuvo como objetivo reforzar el vínculo con la comunidad y promover la solidaridad como valor central. Destacó además el alto nivel de participación del personal judicial, que permitió extender la iniciativa a las tres ciudades de la provincia.

La campaña contó con la instalación de 32 cajas de recolección en distintas dependencias judiciales, lo que facilitó una amplia adhesión y un importante volumen de donaciones destinadas a instituciones de carácter social y comunitario.