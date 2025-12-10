El Superior Tribunal de Justicia acompañó la apertura del 1º Congreso de Derechos Humanos e Igualdad

La presidenta del STJ, Dra. María del Carmen Battaini, participó del acto inaugural del Congreso “Derechos humanos desde el sur”, junto a autoridades provinciales referentes en la materia. Destacó el rol de la justicia en la construcción de redes y en el fortalecimiento del acceso a derechos.

USHUAIA.- La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, hoy participó de la apertura del 1º Congreso de Derechos Humanos e Igualdad de la provincia, denominado “Derechos humanos desde el sur – Uniendo derechos, tejiendo redes, construyendo comunidad”.

La magistrada estuvo acompañada por el vicepresidente del STJ y director de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, Dr. Gonzalo Sagastume. El evento contó también con la presencia destacada de la Dra. Dora Barrancos, historiadora, socióloga, educadora y referente feminista.

En su intervención, la Dra. Battaini subrayó la relevancia de abordar los derechos humanos desde un enfoque práctico: “Para nosotros es muy importante hablar de derechos humanos, pero más importante aún es ponerlos en práctica en cada persona que se acerca a pedir una respuesta que la justicia sola no siempre puede dar. Por eso debemos trabajar unidos y en red”.

Además, enfatizó la necesidad de una mirada autocrítica y articulada entre los poderes del Estado provincial: “Nuestro trabajo implica una revisión permanente para superarnos. Estamos construyendo redes, no solo tejiéndolas, porque sin redes no podemos brindar respuestas”.

La presidenta del STJ también destacó el rol de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, dirigida por el Dr. Sagastume, al señalar que “apuesta a la prevención, al reconocimiento y a los ejes transversales que permiten consolidar esas redes”. Añadió que el objetivo común es “garantizar el acceso a justicia y el acceso a la justicia”, conceptos que consideró fundamentales para ofrecer soluciones efectivas.

El Congreso fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”.