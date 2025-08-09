El Superior Tribunal absolvió a German Sopena por la muerte de Santiago Liquín

Germán Sopena es quien en el año 2021 atropelló con su camioneta a dos estudiantes: Uno de ellos murió por las lesiones sufridas. En mayo del año pasado fue condenado y tras un recurso presentado por la defensa, el máximo órgano judicial de la provincia, lo absolvió. (Foto archivo: Germán Sopena)

RÍO GRANDE. – El Superior Tribunal de Justicia revocó la condena de 3 años de prisión en suspenso a Germán Alfredo Sopena, quien en mayo de 2024 fue condenado por homicidio culposo agravado, al causar la muerte de Santiago Liquín, tras atropellarlo con la camioneta que guiaba, en un hecho que sucedió en octubre de 2021.

Esta decisión judicial, conocida el viernes, será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adelantaron los padres del fallecido estudiante, quienes junto a familiares realizaron una manifestación pública en el lugar donde sucedió el hecho fatal, en la avenida San Martín, a pocos metros del cruce con Santa Fe.

Germán Sopena fue condenado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, a la pena de 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir, por encontrarlo culpable del delito de homicidio culposo agravado en concursos real con lesiones graves agravadas.