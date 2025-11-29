El Senado de la Nación declara obra de interés el libro «Ushuaia, retratos de otros tiempos»



El Senado de la Nación ha declarado obra de interés el libro «Ushuaia, retratos de otros tiempos», de los autores Jorge Castelli y Marcelo Murphy, en virtud de la normativa DR 1053/15. Este significativo trabajo literario, que se encuentra en la publicación del año 2025, nos ofrece un recorrido nostálgico por la rica e intensa historia de Ushuaia.

USHUAIA.- El Senador Nacional por Tierra del Fuego presenta la obra destacando: “A través de sus páginas, el libro retrata momentos cruciales de la ciudad, desde sus pueblos originarios hasta los primeros vecinos que, con valentía, se establecieron en tierras inhóspitas y sentaron las bases de lo que hoy es una de las ciudades más pujantes y estratégicas del país y del mundo. Las imágenes presentadas en esta obra son un valioso testimonio de la memoria de los antiguos pobladores, quienes, desafiando la adversidad, convirtieron el fin del mundo en su hogar”, afirmó Blanco.

Asimismo, enfatiza que “el libro destaca la unidad de un pueblo que no renuncia a su reclamo irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, una causa que nos une a todos los argentinos. La curaduría fotográfica sintetiza el amor por estas tierras y el espíritu colectivo que ha pasado de generación en generación, convirtiendo cada imagen en un pilar de nuestra identidad”.

“El libro, a través de la voz de Marcelo Murphy, coautor de esta obra, nos permite sentir la esencia de la comunidad de Ushuaia. Junto al historiador Jorge Castelli, se logra reconstruir una memoria viva, homenajeando a las familias y a una parte de nuestra historia”.

Finalmente, el Senador Blacno no quiere dejar pasar la oportunidad para rendir homenaje a quienes representaron a los fueguinos en esta Cámara Alta, destacando al ingeniero Jorge Garramuño, gestor de este proyecto a través del expediente 2462/15, cuyo reconocimiento fue aprobado en el recinto el 26 de agosto de 2015, pocos días antes de su fallecimiento. También menciona al Senador (MC) Julio Catalán Magni, quien apoyó esta iniciativa, y a Matías Rodríguez, colega desde 2019, quien ha sido un firme continuador de los esfuerzos para llevar esta obra a la publicación.

Con el respaldo del Senado, «Ushuaia, retratos de otros tiempos» se posiciona como un referente ineludible para todos aquellos que deseen conocer y valorar la historia y la identidad fueguina.

Link acceso al libro: https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoportal/webNueva/pdf/obras/ushuaia.pdf