El sector hotelero de Nepal sufre graves daños en las protestas

El sector hotelero de Nepal sufrió pérdidas por 25.000 millones de rupias nepalesas en las recientes protestas en todo el país, informó el viernes la asociación del sector.

KATMANDÚ (Xinhua/NA).- Casi dos docenas de hoteles, tanto nacionales como internacionales, sufrieron graves daños a causa de los ataques vandálicos e incendiarios del 9 de septiembre en Katmandú y otras partes del país, según un comunicado de la Asociación de Hoteles de Nepal.

“Solo los daños en el Hotel Hilton de Katmandú se estiman en más de 8.000 millones de rupias, y se proyecta que las pérdidas a nivel nacional superen los 25.000 millones de rupias”, señaló el comunicado.

La asociación solicitó un paquete de ayuda para el sector, señalando la dificultad de los hoteles afectados para pagar a sus acreedores.

La capital de Nepal, libre de protestas tras el despliegue del ejército

Tras la intervención militar luego de las violentas protestas que derivaron en las renuncias del primer ministro, KP Sharma Oli, y al menos tres de sus ministros, las calles de Katmandú, la capital nepalí, se despejaron de protestas.

Soldados del Ejército de Nepal asumieron las operaciones de seguridad en la capital a las 22:00 hora local (16:15 GMT) del martes y declararon toques de queda en el valle de Katmandú.

El ejército emitió un comunicado en ese momento, acusando a algunos grupos de “aprovecharse indebidamente de la difícil situación y causar graves daños a la ciudadanía y a la propiedad pública”.

Según informes, los soldados detuvieron a 27 presuntos saqueadores mientras patrullaban las calles, y algunas tiendas reabrieron durante el día en la zona comercial de Thamel, en la capital, tras el restablecimiento de la paz.

Una manifestación inicialmente pacífica se tornó violenta en Katmandú y otras partes del país el lunes y el martes, dejando 30 muertos y más de 1.000 heridos para el miércoles, según informó el Ministerio de Salud y Población de Nepal.

Edificios estatales clave, incluidas las residencias del presidente y el primer ministro, fueron incendiados durante las protestas del martes. Un total de 13.572 presos huyeron de cárceles de todo el país durante las protestas, según anunció la Policía de Nepal.