El sarampión preocupa en Canadá, EEUU y México

La muerte de 28 personas en México como consecuencia de un brote de sarampión encendió alarmas en ese país y también en Estados Unidos, así como en Canadá, de acuerdo con el reporte de un medio internacional.

BUENOS AIRES (NA).- Una sola región de los Estados Unidos, Carolina del Sur, está cerca de alcanzar los 1.000 casos, según detalla el informe de France 24 referido a los tres países mencionados.

Canadá, por su parte, perdió el año pasado su calificación como país que eliminó el virus y México registró 9.074 casos desde 2025 hasta el momento, según cifras oficiales.

La mayoría de los contagiados se recupera completamente en un plazo de dos a tres semanas, pero también existe el riesgo de complicaciones que van desde las infecciones de oído hasta la muerte, pasando por la ceguera, la neumonía y la encefalitis.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió el pasado 13 de febrero contra malentendidos sobre las vacunas que “están alimentando brotes y costando vidas en muchos países”.

“Debemos seguir repitiéndolo. Las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas”, apuntó el funcionario, una reiteración que no debería ser necesaria luego de años de evidencia científica.

Por otro lado, el sitio francés -que pone el acento en que la epidemia castiga a los tres organizadores del Mundial de Fútbol 2026- recuerda que el 3 de febrero pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en la que reflejaba que en 2025, de los 12 países del continente que habían sufrido casos de sarampión, solo hubo muertes en Canadá (2), Estados Unidos (3) y México (con 24 a aquella fecha).

La OPS demandó “una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros” y recomendó “reforzar de manera prioritaria las actividades de vigilancia y vacunación de rutina”.