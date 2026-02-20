El sábado y el domingo se juega en el Club San Martín

Dos torneos se disputarán este fin de semana en la sede del Club San Martín (O’Higgins 46), organizados por el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG).

RIO GRANDE.- El sábado 21 tendrá lugar allí un certamen infantil, de carácter gratuito, para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 14 y Sub 16, pudiendo participar también los mayores de 17 años que no cuenten con puntaje internacional (ELO).

Será por sistema suizo, con un control de tiempo de 7’ minutos por jugador, más el agregado de 3” luego de cada movida. Las inscripciones se recibirán desde las 14:00, y la primera ronda está estipulada para las 14:30. Informes: (2964) 693362.

Mientras que el domingo 22, a partir de las 15:00, tendrá lugar en el mismo espacio el Torneo Abierto “Homenaje a Francisco Pancho Vukasovic”, uno de los fundadores del CARG y dirigente de la entidad decana. Al igual que el de la jornada sabatina, este certamen será con inscripción gratuita, y sin límite de edad.

Por su parte, la Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda jugará –del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo- el 5° Abierto Internacional Chubut Turístico (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”), en Esquel.