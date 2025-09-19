El sábado, Noche de Campeones

A las 19:00 de mañana, en el gimnasio Juan “Cata” Delgado, del club Sportivo (Avenida Belgrano 1130), se realizará el Festival Noche de Campeones, la quinta velada del año en esta ciudad.

RIO GRANDE.- La misma es organizada por la Asociación Fueguina de Box (AFB), y el valor de la entrada es de $10.000, en caso de adquirirse en forma anticipada; mientras que quien las compre en el propio recinto tendrá que pagar $15.000.

En dicha jornada sabatina serán de la partida varios de los pugilistas que el viernes 20 de junio, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, se alzaron con los 4 títulos en disputa del Campeonato Provincial Amateur 2025, y que se preparan para el Campeonato Argentino, a disputarse en Puerto Deseado (Santa Cruz), dentro de un mes. Habrá varios rivales bonaerenses.

Entretanto, ayer finalizó el Campo de Entrenamiento, a cargo de los excampeones mundiales Yésica Bopp y Omar Narváez, junto a Alejandro Silva, quienes esta tarde (17:00/19:00), en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro (avenida Belgrano y Alberdi), brindarán una Clase Abierta a toda la comunidad, totalmente gratuita.

FESTIVAL NOCHE DE CAMPEONES

1.Yonathan Flores * (Escuela Municipal B° Reconquista)-Luciano Flores (Gimnasio Bordenave)

2.Karina Gómez (EM B° Reconquista)-Belén Almirón (Estudiantes LP) (Menores)

3.Mateo Correa (Escuela Municipal 2 de Abril)-Facundo González (Betancourt/Ushuaia) (64 kilos)

4.Tobías Navarro (EM 2 de Abril/debut)-Daniel Valdez (Guantes Fin Mundo/Ush.) (Menores)

5.Angel Núñez * (Escuela Municipal 2 de Abril)-Leonel Guzmán (Gimnasio Bordenave)

6.Ainara Quiroga (Escuela Municipal 2 de Abril)-Belén Sena (Gimnasio Bordenave)

7.Bruno Carmona (EM 2 de Abril)-Alejo Márquez (Camioneros) (Menores/-54/revancha)

8.Luciano Córdoba * (Escuela Camioneros)-Eric Garelli (EM 2 de Abril) (-75/revancha)

9.Rodrigo Pereyra (Escuela Camioneros)-Sebastián Abalos (Pistos) (-64 kilos)

10.Joaquín Figueroa * (EM 2 de Abril)-Marcelo Morales (R.Gallegos) (-60 kilos)

11.Alexis Salinas (Escuela Municipal 2 de Abril)-Alejo Almirón (R.Gallegos) (-60 kilos)

12.Julieta Barría (Zeus Box)-Mariana González (Estudiantes de La Plata) (Menores)

13.Tiziano Salinas (Zeus Box)-Jeremías Correa (Guantes Fin del Mundo/Ushuaia)