El sábado arranca la temporada con cambios en la primera

Este sábado será el kick-off de la temporada oficial de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego y la máxima divisional llegará con algunos cambios en los equipos que conformarán la Zona Campeonato y la Zona Desarrollo.

RIO GRANDE.- Tras un par de años en la máxima categoría, Tolhuin Rugby Club vuelve a la zona desarrollo, por lo que serán los cinco clubes históricos los que pelearán por el título; Las Aguilas, Ushuaia Rugby Club, Colegio del Sur, Club Universitario y Río Grande Rugby & Hockey Club.

Los mediterráneos, por su parte, jugarán Desarrollo ante las intermedias del Ushuaia RC, Las Aguilas y la primera de Orcas Rugby Club.

Y éste sábado la acción comienza con el plato más fuerte que tiene la Unión, en la cancha del parador Río Pipo el Ushuaia Rugby Club se medirá frente a Las Aguilas, los dos elencos que se alzaron con los títulos del año pasado, y que vienen de protagonizar un clásico amistoso que de amistoso no tuvo nada y que después de algunas agresiones el referee determinó dar por culminado el mismo.

Mientras tanto en esta ciudad, Universitario recibirá al siempre complicado Colegio del Sur. Los Albirrojos tuvieron un gran cierre de año, sobre todo cuando les tocó jugar de local donde ganaron sus cinco cotejos pero fallaron a la hora de jugar de visitante en Ushuaia donde no pudieron rescatar ni un punto, lo que los hubiese metido en la gran final del certamen; por lo que han trabajado a conciencia para ver si pueden revertir esto último y llegar, después de muchos años, a una definición de campeonato.

Mantiene el mismo staff técnico con Nicolás Páez y Ramiro Santaro, y la cinta de capitán recayó en el histórico José Antonio Miranda en reemplazo de Diego Saucedo, que a su vez se encuentra lesionado y no se sabe si jugará en la primera parte del año.

Pese a algunas bajas por trabajo, razones personales o jugadores aún de vacaciones, desde el cuerpo técnico confirmaron que están bien, con muchas ganas de repetir lo sucedido en la temporada pasada y mantener La Soñada como un lugar inexpugnable.

En esta oportunidad, el conjunto que tendrá fecha libre será el Río Grande Rugby & Hockey Club; el conjunto más añejo del norte de la Isla tiene nuevo entrenador; será Fernando «Tato» Cánova quien será secundado por Kuly Escudero y Mario Krause y si bien cuentan con muchas bajas para arrancar la temporada, esperan sumar más valores a medida que vaya transcurriendo el Apertura.

El nuevo staff técnico no ha definido quién será el capitán de la primera, cuestión clave que se definirá en los próximos entrenamientos del club.

Pumas 7, quintos

Los Pumas 7’s, seleccionado argentino de rugby, finalizaron con dos victorias ante Francia y España en el Seven de Perth en el marco de la cuarta etapa del Circuito Mundial, tras un complicado primer día.

El conjunto albiceleste de la categoría se impuso ante los galos por 47-12, mientras que ante la roja el encuentro fue más reñido e hicieron lo propio por 24-19.

El elenco comandado por Santiago Gómez Cora inició la jornada de domingo ante los franceses, duelo en el que consiguió un amplio triunfo para recuperar confianza tras las caídas consecutivas ante Fiji (26-10), Sudáfrica (19-12) y España (26-19) en la jornada del sábado.

Pedro de Haro por duplicado, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac fueron los encargados de anotar los tries. En tanto, Luciano González, Santiago Vera Feld (2), Pedro de Haro, Valentín Maldonado, Eliseo Morales se ocuparon de las conversiones.

Ahora, Los Pumas 7’s deberán prepararse para la próxima cita del certamen, que tendrá lugar en Vancouver, Canadá, entre el 7 y el 8 de marzo, lugar donde el seleccionado argentino se consagró en las últimas cuatro ediciones.

Por su parte, Sudáfrica culminó primera tras vencer 21-19 a Fiji, mientras que Australia, anfitriones del evento, ganó por 12-10 ante Nueva Zelanda para completar el podio.

Fixture – Torneo Apertura

Primera fecha – Sábado 14 de febrero

Club Universitario vs. Colegio del Sur

Ushuaia Rugby Club vs. Club Las Aguilas

Libre: Río Grande Rugby & Hockey Club.

Segunda fecha – Sábado 21 de febrero

Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby Club

Club Las Aguilas vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Libre: Club Universitario de Rugby.

Tercera fecha – Sábado 28 de febrero

Club Universitario vs. Club Las Aguilas

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Ushuaia Rugby Club

Libre: Colegio del Sur.

Cuarta fecha – Sábado 7 de marzo

Club Universitario vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Colegio del Sur vs. Club Las Aguilas

Libre: Ushuaia Rugby Club.

Quinta fecha – Sábado 14 de marzo

Ushuaia Rugby Club vs. Club Universitario

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Colegio del Sur

Libre: Las Aguilas.

Sexta Fecha – Sábado 21 de marzo

Colegio del Sur vs. Club Universitario

Club Las Aguilas vs. Ushuaia Rugby Club.

Libre: Río Grande Rugby & Hockey Club.

Séptima fecha – Sábado 28 de marzo

Ushuaia Rugby Club vs. Colegio del Sur

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Club Las Aguilas

Libre: Club Universitario.

Octava fecha – Sábado 4 de abril

Club Las Aguilas vs. Club Universitario

Ushuaia Rugby Club vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Libre: Colegio del Sur.

Novena fecha – Sábado 11 de abril

Club Universitario vs. Ushuaia Rugby Club

Colegio del Sur vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Libre: Club Las Aguilas.

Décima fecha – Sábado 18 de abril

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Club Universitario

Club Las Aguilas vs. Colegio del Sur.

Libre: Ushuaia Rugby Club.