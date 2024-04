El río Chico y el viento fueron domados por los remeros

Pese a que debieron tomar sus recaudos la bajada al río Chico pudo ser realizada por parte del Club Náutico Ioshlelk Oten y una buena cantidad de palistas que le pusieron el pecho al viento y lograron completar los 16 kilómetros que hubo entre inmediaciones de El Murtillar y los dos puentes frente a estancia Violeta.

RIO GRANDE.- En la previa, realizada en la sede de los Amigos del Agua y viendo la situación meteorológica, siete de las doce tablas de SUP que estaban anotados directamente decidieron no ser de la partida debido a que todo ellos eran debutantes y estimaban que en la zona de partida no iba a ser sencillo ingresar al agua.

Y no se equivocaron, una vez que llegaron al río las cinco tablas de Stand Up Paddle sufrieron el viento para bajarlas del traslado, para ingresarlas al agua y tras 300 metros de navegación, Malena Balderramo, Guillermo Bonifaccini, Florencia Baudo, Natalí Vega y Agustín Ramos debieron ser sacados del agua porque fue imposible para ellos mantenerse de pie.

El resto de las embarcaciones fueron reacomodadas; al haber varios palistas novatos en kayaks simples estos fueron subidos a botes dobles y 12:15 zarparon todos rumbo al punto de destino, seguidos primero por una camioneta de seguridad del club y luego agregándose una más perteneciente al encargado de una cantera de la zona quien brindó un gran apoyo a los remeros, sobre todo a Moni Campisi quien rompió el timón del kayak y se le hizo imposible maniobrar con el viento reinante; y a la dupla Rosa Brea y Fabián Rodríguez quienes venían con algunas molestias físicas y no quisieron arriesgar de más.

El Vikingo Leiva fue el encargado de abrir el río y otro expresidente, Pablo Kommer, el de cerrar el mismo; el primero arribó a las 14:28 a la zona de los dos puentes, mientras que la bajada se cerró a las 15:10 sin ningún tipo de inconvenientes y con todos los remeros que nos cruzamos, todos mostraron su felicidad y lo lindo que lo pasaron pese al viento que por momentos los complicó pero que, por gran parte de los 16 kilómetros de travesía, la pasaron muy bien, sobre todo en lugares donde las bardas del río eran altas y la navegación se tornó un placer.

En pocas curvas se encontraron con viento en contra, siempre fue a favor y ayudados por éste, no sufrierin cansancio alguno a lo largo de todo el recorrido y menos frío por lo bien equipados que bajaron todos.

Esta fue la última actividad deportiva que realizó la Comisión Directiva comandada por Karina Vásquez, quien el próximo 14 de mayo entrega su lugar al flamante presidente, Gabriel Mazza.