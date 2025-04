El resumen final

En los cuadros adjuntos aparece el resumen del torneo de lucha olímpica, disputado el miércoles 23 y el jueves 24, en esta ciudad, por los Juegos de la Integración Patagónica.

RIO GRANDE.- Tenis de mesa: Se disputó en Río Gallegos, en el marco de los JIP, consiguiendo 3 medallas en convencionales: plata en dupla mixta (Sebastián Gómez y Ariana Velázquez: 2-3 vs. Río Negro), dobles masculino (Sebastián Gómez y Diego Soria: 0-3 vs. Río Negro) y single femenino. E igual cantidad en PCD (Personas Con Discapacidad): plata en Motor y Clase 11 Femenino; y bronce en Clase 11 Masculino. PESISTAS. Un oro, tres platas y dos bronces en el Muriel.

En la misma sede, y por la misma competencia, Nilo De Antueno, Simón Uria y Loreley Morán fueron de la partida en Escalada, no accediendo a la ronda final.

Boccias

Solamente hubo un representante fueguino en Rawson, en la primera disciplina de los ParaEPaDe que salió al ruedo. En la categoría BC1, Guillermo Quiroga cayó ante Santa Cruz (1-9) y Neuquén (1-6). TENIS DE MESA. Cinco platas y un bronce en Río Gallegos.

LUCHA OLIMPICA (R.GRANDE)

Individual: Masculino: Libre (-55 kilos): 1.Alvaro Miranda (TdF) 4-0 (PT: 46-5; PL: 17-1); 2.Enzo Suárez (Nq) 3-1 (31-19/15-4); 3.Bruno Pastrián (Chu) 2-2 (8-24/10-9); 4.Carlos Berazategui (LP) 1-3 (12-21/5-14); 5.Valentín Pereyra (RN) 0-4 (0-28/0-19). Campaña del campeón: 2-0 (8-0/5-0) vs. Pereyra (tiempo: s/d); 2-0 (12-0/4-0) vs. Pastrián (0:57); 2-0 (15-5/4-1) vs. Suárez (1:45); 2-0 (11-0/4-0) vs. Berazategui (0:43). Libre (-65 kilos): 1.Juan Vidal (Nq) 4-0 (16-6/19-0); 2.Néstor Meliñanco (Chu) 3-1 (30-6/14-5); 3.Natanael Criado (TdF) 2-2 (14-18/10-9); 4.Lautaro Arias (RN) 1-3 (14-20/5-15); 5.Alan Gatica (LP) 0-4 (0-24/0-20). Campaña del campeón:

2-2 (5-0) vs. Meliñanco (2:38); 4-0 (5-0) vs. Gatica (0:07); 6-4 (5-0) vs. Criado (1:04); 4-0 (5-0) vs. Arias (0:11). Grecorromana (-60 kilos): 1.Brandon Llanquileo (Chu) 3-0 (24-7/13-0); 2.Elías Delgado (TdF) 2-1 (15-8/10-5); 3.Wilson Molina (RN) 1-2 (18-22/4-10); 4.José Riquelme (Nq) 0-3 (10-30/1-13). Campaña del campeón: 8-0 (4-0) vs. Molina (0:21); 8-7 (5-0) vs. Delgado (1:39); 8-0 (4-0) vs. Riquelme (0:49). Grecorromana (-70 kilos): 1.Thiago Gutiérrez (Nq) 4-0 (31-10/18-1); 2.Camilo Algarañaz (Chu) 3-1 (37-13/13-7); 3.Octavio Miranda (TdF) 2-2 (25-45/10-9); 4.Emilio Villegas (LP) 1-3 (18-32/6-14); 5.Juan Sarmiento (SC) 0-4 (18-34/1-17). Campaña del campeón: 8-0 (4-0) vs. Sarmiento (0:45); 2-2 (5-0) vs. Algarañaz (1:04); 17-4 (4-1) vs. O.Miranda (2:27); 4-4 (5-0) vs. Villegas (1:09). Femenino (-50 kilos): 1.Yamila Proboste (Chu) 4-0 (44-0/17-0); 2.Danna Quiroga (LP) 3-1 (27-24/13-6); 3.Luz Mayra (TdF) 2-2 (28-25/11-7); 4.Marina González (SC) 1-3 (2-26/5-14); 5.Alma Barsotti (Nq) 0-4 (4-30/0-19). Campaña de la campeona: 10-0 (4-0) vs. Ma.González (s/d); 12-0 (5-0) vs. Quiroga (2:36); 12-0 84-0) vs. Barsotti (1:12); 10-0 (4-0) vs. Mayra (2:00). Femenino (-60 kilos): 1.Natalia Proboste (Chu) 4-0 (31-1/19-1); 2.Milagros Bolognessi (RN) 3-1 (10-9/15-5); 3.Antonela Cárdenas (TdF) 2-2 (16-16/10-10); 4.Melody González (SC) 1-3 (13-29/6-13); 5.Lara Colombo (Nq) 0-4 (1-20/0-20). Campaña de la campeona: 14-1 (4-1) vs. Me.González (s/d); 9-0 (5-0) vs. Bolognessi (1:34); 4-0 (5-0) vs. Colombo (0:12); 8-0 (5-0) vs. Cárdenas (0:39).

Equipos mixtos: 1.T.Fuego 5-0 (PL: 79-17); 2.Neuquén 3-2 (54-43); 3.Chubut 3-2 (56-33); 4.Santa Cruz 3-2 (34-60); 5.R.Negro 1-4 (30-65); 6.La Pampa 0-5 (31-66). Nota: en el caso del triple empate en el 2° puesto, primero se descartó al equipo con menos puntos a favor (Santa Cruz), y luego se ubicó en dicho lugar al ganador del match entre sí (Neuquén-Chubut 10-8). Campaña del campeón (L.Mayra/-50; A.Cárdenas/-60; N.Criado/Libre -65; O.Miranda/Greco -70): 18-1 vs. R.Negro; 13-5 vs. Chubut; 15-5 vs. Neuquén; 20-0 vs. Santa Cruz; 13-6 vs. La Pampa.

LUCHA OLIMPICA * MEDALLERO

P/Provincia O P B Total

1.Chubut 3 2 2 7 (1°)

2.Tierra del Fuego 2 1 4 7 (1°)

3.Neuquén 2 2 0 4 (3°)

4.Río Negro 0 1 1 2 (4°)

5.La Pampa 0 1 0 1 (5°)

6.Santa Cruz 0 0 0 0 (6°)