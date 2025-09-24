El reconocimiento occidental del Estado palestino se celebra en Cisjordania

En varias ciudades de Cisjordania se celebró con manifestaciones el reconocimiento occidental del Estado de Palestina y mostrar solidaridad con el pueblo de la Franja de Gaza.

RAMALA (Xinhua/NA).- Cientos de palestinos, junto con activistas internacionales, participaron en una manifestación en la plaza Al-Manara de Ramala y la gente ondeó banderas palestinas, acompañadas de fuertes cánticos y música.

Un cartel colgado en lo alto decía que este evento es “en apoyo a Gaza y a los prisioneros, en rechazo a la guerra de exterminio” y “en reconocimiento a las posturas internacionales que apoyan el derecho de nuestro pueblo a la libertad y la independencia”.

Sabri Saidam, miembro del comité central de Fatah, declaró a la agencia de noticias Xinhua durante el evento que es “un día de júbilo para los palestinos” y que los palestinos “respetan” a los países que apoyan a Palestina.

“Poner fin a la guerra en Gaza es una prioridad. Tenemos que comprometernos. Tenemos que detener la guerra. Eso es lo primero. Después, participar en la construcción de Gaza… Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos decididos. Ese es nuestro futuro. Esta es nuestra identidad. Esa es nuestra dignidad”, afirmó Saidam.

Luisa Morgantini, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, estuvo de viaje en Cisjordania, mientras que también asistió a la manifestación y declaró a Xinhua que el reconocimiento europeo es “un paso importante”.

“Creemos que Palestina debe ser libre. Los palestinos deben elegir por sí mismos lo que desean. Son capaces de construir su propio Estado”, expresó Morgantini.

Durante la entrevista, Morgantini instó a los países occidentales a hacer más por la libertad y la autodeterminación palestinas.

Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y Portugal se encuentran entre las naciones occidentales que reconocieron recientemente el Estado de Palestina en apoyo de una solución de dos Estados.

Hasta la fecha, más de 150 Estados miembros de la ONU reconocieron a Palestina.

