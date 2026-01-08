El puerto de Ushuaia vive tres días de intensa actividad

Entre este miércoles y el viernes, el Puerto de Ushuaia se convierte en un escenario de intensa actividad con 21 movimientos de embarcaciones de distintas banderas que marcan el pulso de la temporada y reflejan, en tiempo real, la capacidad operativa del principal nodo logístico del sur del país.

Durante estas jornadas, el muelle concentra recambios de pasajeros, abastecimiento de combustible, provisión de víveres y operaciones logísticas vinculadas al turismo y a la actividad científica, en una dinámica que exige precisión, planificación y trabajo coordinado para garantizar seguridad y eficiencia en cada maniobra.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, destacó que “lo que se ve en el muelle es el resultado de una gestión que prioriza el funcionamiento permanente del puerto. Ushuaia es elegida por compañías internacionales como Celebrity Cruises o National Geographic porque ofrece previsibilidad, servicios y capacidad de respuesta”.

En este contexto, se prevé la operatoria del Celebrity Equinox, uno de los buques bioceánicos de mayor porte que recala en el puerto, junto a embarcaciones científicas y turísticas que dan cuenta de la diversidad y complejidad de las operaciones que se desarrollan en la capital fueguina.

Este nivel de actividad concentrada tiene un impacto directo en la economía local, fortaleciendo al Puerto de Ushuaia como motor de desarrollo, empleo y soberanía logística, y reafirmando una gestión provincial que garantiza conectividad y crecimiento para Tierra del Fuego.