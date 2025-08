El puerta a puerta golpea al comercio: “Mercado Libre destruye precios locales”

En declaraciones a FM Espectáculo, la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, expresó su profunda preocupación por la situación del comercio local, afectado por la caída del consumo, el crecimiento de las compras por Mercado Libre y el sistema de puerta a puerta con productos importados. En ese marco, señaló que ya hay comercios cerrando, otros en liquidación final, y que la temporada de invierno no logró revertir el mal momento.

USHUAIA.- “Estamos muy complicados porque tenemos además un aumento de sueldos por homologar. El de marzo, abril y mayo no se homologó todavía. Algunos comercios decidieron pagar igual para no tener que hacerlo con retroactividad, porque eso sería más difícil”, explicó Claudia Fernández.

También se refirió al aumento de servicios «tenemos el aumento del agua, el gas y la luz. Las tasas municipales están igual desde enero, pero la situación es cada vez más inviable. Además, Mercado Libre llega sin costo de transporte, lo que hace que el producto sea más barato y la gente busque el mejor precio”, sostuvo.

Sobre el escenario turístico, Fernández detalló que la temporada fue menor a la esperada, con una ocupación del 60% «el consumo fue muy reticente, incluso en los locales de recuerdos. Hay alojamientos que ya están considerando cerrar después del invierno por la competencia de los departamentos amoblados en alquiler temporario”, agregó.

Indicó que muchos comercios están en una situación límite «hace dos o tres meses que estamos poniendo dinero guardado de la temporada de verano. Hay comercios con liquidaciones finales y otros haciendo el último intento este mes. El comercio que cierra, lamentablemente despide, y en el resto no se reemplaza el personal que se va. Recibimos entre 10 y 12 currículums por día”.

Desde su rol también como vicepresidente de CAME, Fernández expuso que a nivel nacional cierran 40 comercios por día y se está solicitando declarar la emergencia PYME «se han tomado medidas macro que eran necesarias, pero se olvidaron del otro sector, no podemos esperar más”, advirtió. “Ellos hablan de reactivación, pero yo no la veo. Tampoco la ven nuestros colegas en otras provincias”.

A los problemas estructurales, se suma el contexto social «a nosotros se nos suman los problemas sociales, como el enojo por la falta de clases. Caminás por la calle y está todo el mundo enojado, y para poder realizar compras, la mayoría necesita estar de buen humor. Eso también complica”.

Fernández remarcó que el sistema puerta a puerta está afectando directamente a rubros clave «es muy marcado en las zapaterías, que tienen frenada la producción. El dueño de Cardon me dijo que están a media máquina porque todo viene de afuera. Además está el mito de que lo de afuera es mejor, pero esto ya lo vivimos y no sé si se busca que otra vez nos quedemos sin fábricas”.

La dirigente también denunció la presión impositiva «necesitamos una baja de impuestos urgente. La rentabilidad es bajísima. No tenemos moratoria ni un plan de pagos distinto para cancelar deudas. Si no pagamos, nos embargan las cuentas. O pagamos sueldos o pagamos impuestos”.

Sobre los canales oficiales, expresó frustración «hay diálogo con segundas y terceras líneas, pero no deciden nada. Llevamos estadísticas reales, provinciales, mensuales, y nos dicen ‘ya va a arrancar’. Pero no sabemos cuándo. Nosotros necesitamos que sea mañana”.

Por último, subrayó «todas las provincias están trabajando al 60%. No podemos caer más, esto no es solo un reclamo provincial, es nacional. Es importantísimo que el país se sostenga, pero también es importantísimo que el país siga viviendo”, cerró Claudia Fernández.