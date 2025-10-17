Con motivo del Día de la Lealtad Peronista y en el marco de los 80 años del pueblo que salió a las calles a manifestarse, el intendente Walter Vuoto publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje.

Hace 80 años, el pueblo salió a las calles a pedir por Perón.

No fue sólo un reclamo, fue el nacimiento de una historia de esperanza, de compromiso y de amor entre Perón, Evita y su pueblo.

Hoy, cuando Milei intenta borrar derechos, destruir el Estado y castigar a los que trabajan, recordamos que la fuerza del pueblo siempre fue más grande que cualquier intento de sometimiento.

Sigamos defendiendo las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.

Porque aquel 17 de octubre nos enseñó que cuando el pueblo se organiza, ningún poder puede con él.

El pueblo siempre vuelve