El próximo miércoles comenzarán los alegatos en juicio por abuso sexual

Hoy finalizó en Río Grande, la etapa de testimoniales en el juicio seguido a un hombre de 41 años que está acusado de haber abusado de la hija de su expareja, cuando la niña de 11 años estaba bajo su cuidado en el 2019.

RÍO GRANDE. – Al inicio de la presente jornada declaró el último de los testigos requeridos por las partes.

El próximo miércoles 24 de septiembre desde las 10:00, comenzará la etapa de alegatos con la exposición del Ministerio Público Fiscal, representado por el Fiscal Mayor, Martín Bramati.

Luego hará su exposición la Defensa Oficial a cargo de Lorena Nebreda.

El Tribunal de Juicio es conformado por Juan José Varela, Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante).