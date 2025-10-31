El presupuesto municipal tomó estado parlamentario

El proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal fue girado a Comisión para comenzar a ser analizado. En la sesión también se aprobaron diversos pedidos de informes.

RIO GRANDE.- Este jueves, en la sesión del Concejo Deliberante, tomó estado parlamentario el proyecto de presupuesto municipal para el año 2026, el cual fue girado a Comisión para su análisis, el cual comenzará en los próximos días a través de una agenda de convocatoria a las autoridades del Ejecutivo.

Cabe recordar que el presupuesto estima la suma de pesos ciento setenta y tres mil cuarenta y dos millones noventa y cuatro mil novecientos trece ($173.042.094.913) para los Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras del Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio 2026.

Los concejales aprobaron, además, las iniciativas que expresan su beneplácito por la decisión del Honorable Senado de la Nación de aprobar el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y destacar la importancia de esta norma en defensa de la salud pública y los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, como así también beneplácito por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Honorable Senado de la Nación.

Desarrollo de la sesión

La sesión ordinaria fue presidida por la presidente de la institución, concejal Guadalupe Zamora, sesión de la cual también participaron los ediles Lucía Rossi, Maximiliano Ybars, Matías Löffler, Alejandra Arce, Florencia Vargas, Walter Abregú, Jonatan Bogado y Federico Runín.

En el momento de los homenajes, los concejales Vargas, Bogado y Zamora recordaron a Oscar Domingo Gutiérrez, que falleció el pasado miércoles 22 de octubre, quien se desempeñó como periodista, historiador, docente y escritor y dedicó más de cuatro décadas de su vida al rescate y la difusión de la historia y la cultura fueguina, convirtiéndose en una figura central en la construcción de la identidad riograndense y en un referente indiscutido de la memoria colectiva de Tierra del Fuego.

A propuesta del bloque del Movimiento Popular Fueguino, integrado por los concejales Guadalupe Zamora y Matías Löffler, los ediles aprobaron el dictamen a través del cual autorizan al Ejecutivo Municipal a gestionar un plan de acción urbana para la puesta en valor de la ermita de San Cayetano en la plazoleta ubicada en calle Gral. Güemes y avenida Manuel Belgrano.

Cabe determinar que el 7 de agosto, Día de San Cayetano, se encuentra dentro de la agenda protocolar del Municipio de Río Grande como evento destacado del ámbito religioso y cultural de nuestra comunidad y la invitación a las autoridades para participar del acto conmemorativo, que se organiza todos los años en la ermita del “Patrono del Pan y el Trabajo”, por lo cual se instruye al Ejecutivo para que se mejore y embellezca el lugar contemplando un cartel sobre información de San Cayetano, iluminaria de la zona, luces led en la ermita, bancos inclusivos, rampas de acceso, veredas alrededor de la ermita y parquizado (colocación de árboles y plantines).

Otros asuntos tratados

A instancias del concejal Federico Runín, del bloque de Forja, se aprobó un pedido de informe respecto del incumplimiento del Ejecutivo sobre la Ordenanza 4778, en relación a la Adecuación y ampliación de la Red semafórica y Semáforos Peatonales.

Desde el bloque del Partido Justicialista, que preside el concejal Walter Abregú, los ediles aprobaron varios pedidos de informe hacia el Ejecutivo, entre ellos que informe sobre el cumplimiento de la creación del Consejo Municipal de Salud Mental, la adhesión al Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio y la creación del Programa Municipal Diversión Sana: Ciclo de Anuncios Publicitarios por y para Adolescentes, ordenanzas que fueron sancionadas y aún no han sido puestas en funcionamiento.

En tanto, a instancia del concejal Maximiliano Ybars del bloque de la UCR declararon de Interés, Cultural y Social Municipal el Premio Distinción “Padre de la Patria” otorgado por el Museo Contando Historias al vecino de nuestra ciudad, Mauricio Félix Ramos, por su valiosa Labor y Compromiso con la Patria, durante el conflicto bélico de la Gloriosa Gesta de Malvinas.