El presupuesto de la Legislatura en 2026

En el cierre del período ordinario 2025, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó su presupuesto de funcionamiento para el año 2026, que asciende a $26.629.027.103. El monto es sensiblemente inferior al que había sido proyectado originalmente por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto no fue tratado, lo que derivó en la reconducción del presupuesto vigente durante el año pasado.

USHUAIA.- El esquema presupuestario contempla una planta total de 482 cargos, de los cuales 206 corresponden a personal permanente y 276 a personal temporario. Junto con la aprobación del presupuesto, el Parlamento sancionó una resolución que redefine la estructura de colaboradores a disposición de los legisladores y de la Presidencia de la Cámara.

De acuerdo a lo establecido, cada legislador podrá contar con hasta 17 colaboradores rentados, distribuidos en distintas categorías, además de dos asesores pagos y una cantidad no limitada de asesores ad honorem. Asimismo, dispondrán de una partida mensual equivalente a tres retribuciones de la categoría más alta del escalafón legislativo, destinada a cubrir gastos vinculados al asesoramiento técnico, comunicaciones, difusión de la actividad parlamentaria, traslados, viáticos, homenajes y otros conceptos operativos.

En el caso de la Vicegobernadora, en su rol de Presidenta del Poder Legislativo, se autorizó un equipo de hasta 14 colaboradores y una partida mensual exclusiva equivalente a cuatro veces la máxima categoría del escalafón. Además, la resolución introdujo modificaciones en el régimen de desarraigo para legisladores y personal que residen fuera de Ushuaia, estableciendo nuevos valores y cupos por bloque. Finalmente, se creó una comisión integrada por autoridades legislativas, representantes de los bloques y delegados gremiales, con el objetivo de evaluar y ratificar las designaciones en planta permanente, con carácter vinculante.