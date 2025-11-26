El presidente de Nigeria confirma el rescate de 24 ex alumnas secuestradas

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó la liberación de 24 ex alumnas que habían sido secuestradas por presuntos terroristas en el norte del país hace más de una semana.

ABUJA (Xinhua/NA).- “Me alivia que las 24 niñas hayan sido localizadas”, dijo Tinubu en un comunicado difundido el martes por la noche, después de que las autoridades locales anunciaran que las estudiantes habían sido liberados ilesas.

Las menores fueron secuestradas de su dormitorio en la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno en Maga, una comunidad del área de Gobierno local de Wasagu/Danko, en el estado de Kebbi, el pasado 17 de noviembre.

El gobernador del estado de Kebbi, Nasir Idris, dijo a los medios que las estudiantes estaban “todas en buen estado de salud” y que ya se habían hecho los arreglos para que se reunieran con sus familias.

El secuestro había desencadenado incidentes similares en el centro del país la semana pasada, entre ellos el rapto de 38 feligreses durante un servicio religioso en una iglesia local de Kwara y de más de 300 alumnos en otra escuela del estado de Níger.

Todos los feligreses secuestrados y 51 de los estudiantes fueron liberados el domingo. “Ahora debemos desplegar con urgencia más efectivos sobre el terreno en las zonas vulnerables para evitar nuevos secuestros”, dijo el presidente.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El papa León XIV exteriorizó su «profunda preocupación» por los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún durante su mensaje del Angelus, haciendo un llamado urgente a las autoridades de ambos países para que tomen medidas inmediatas que garanticen la liberación de los rehenes. Foto NA @vaticannews.