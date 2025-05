El presidente Arce declinó su candidatura y exigió unidad a la izquierda para las elecciones en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no buscará la reelección en los comicios generales del próximo 17 de agosto, en una decisión inesperada que remueve el tablero electoral de su país.

LA PAZ (Xinhua/NA).- En una declaración pública desde la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo en La Paz, el jefe de Estado exhortó al exgobernante Evo Morales a dejar de insistir en su postulación y pidió a la izquierda construir una candidatura única para enfrentar, según sus palabras, el riesgo de un retorno del neoliberalismo.

«Doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la selección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no será un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional», manifestó.

En un mensaje cargado de referencias ideológicas y apelaciones históricas, evocó figuras históricas como el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el fundador del Partido Revolucionario Cubano José Martí y el icónico revolucionario Ernesto Che Guevara para subrayar el valor de la unidad en los momentos críticos.

El gesto se produjo pocas horas antes del inicio oficial del registro de candidaturas, previsto para este miércoles hasta el 19 de mayo.

Sin rodeos, Arce emplazó directamente a Evo Morales, su exjefe político y antecesor en la presidencia, a hacer lo mismo.

«Desista de su candidatura inconstitucional y permita una verdadera unidad popular», expresó.

El ex presidente, inhabilitado por el Tribunal Constitucional para volver a postularse, aún no retiró oficialmente su candidatura y anunció una marcha para este viernes para mostrar su musculatura política.

En ese contexto, Arce también instó a Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y precandidato emergente salido de las filas del oficialista MAS, a asumir una responsabilidad unificadora.

«La unidad no puede ser solo jurídica ni burocrática. Debe ser programática, en la acción y en el voto. A eso estoy dispuesto a contribuir», afirmó.

Arce recordó que su propuesta de conformar un bloque único de izquierda fue planteada desde el año pasado y que nunca exigió que ese frente gire en torno a su figura.

La referencia refuerza el intento de ceder protagonismo sin romper con las bases del MAS, el partido que lo llevó al poder en 2020 y que gobierna casi dos décadas el país.

La decisión de Arce se interpreta como un movimiento táctico para preservar el proyecto político del Estado Plurinacional sin quedar atrapado en una fractura que podría beneficiar a la oposición.

Aunque el mandatario no designó a un sucesor directo, su discurso dejó entrever un respaldo indirecto a una candidatura de consenso encabezada por Rodríguez, un dirigente joven con arraigo sindical y formación política, que en las últimas semanas ganó notoriedad.

Al cerrar su mensaje, Arce agradeció a las organizaciones sociales, legisladores, alcaldes y militantes del MAS-IPSP que lo proclamaron en más de 50 actos públicos, pero reiteró que su prioridad será ahora «culminar la gestión de gobierno y asegurar la estabilidad del país».

