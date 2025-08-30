El Poder Judicial presentó su presupuesto 2026: más de 122 mil millones de pesos

El Poder Judicial de Tierra del Fuego elevó a la Legislatura provincial el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2026, que alcanza los 122.283.910.501 millones de pesos. La mayor parte de los recursos –unos 103.689.605.107 millones de pesos– se destinarán a gastos de personal.

USHUAIA.- En los fundamentos, el documento remarca “la necesidad de mantenimiento, refuncionalización y expansión de la infraestructura física y el proceso de modernización que este Poder Judicial atraviesa, que comprende aspectos estructurales, funcionales, edilicios y de informatización”.

La propuesta aclara que “con relación a la partida de planta de personal, se mantiene la misma que la proyectada originalmente para el año 2024 y 2025” y precisa: “Específicamente se prevén las plantas necesarias para consolidar los equipos de las fiscalías especializadas en violencia de género e intrafamiliar de ambos distritos judiciales, así como un refuerzo de los equipos de la Dirección Pericial, el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal y de los Juzgados de Familia y Minoridad, Correccionales y de Ejecución”.

También se establece que “estas plantas prevén, asimismo, la plena puesta en funcionamiento de los Juzgados Civil y Comercial N° 3, Familia y Minoridad N° 3, ambos en la ciudad de Río Grande. En todos los casos, se trata de atender las estructuras más demandadas, conforme el aumento de la casuística atendida, por lo que resulta imperativo reforzarlas para dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la ciudadana”.

El plan 2026 contempla además “el reemplazo progresivo del equipamiento informático en los puestos de trabajo, priorizando terminales con prestaciones actualizadas y doble monitor, en función de las exigencias derivadas del expediente digital”, junto con la compra de “dispositivos de audio y video que permitan promover la oralidad en el proceso judicial”.

El texto recuerda que “durante el ejercicio 2025, las inversiones en infraestructura edilicia se vieron significativamente restringidas debido a las limitaciones para su financiamiento. En consecuencia, únicamente se logró finalizar la obra de regularización del sistema de gas, iniciada en el año 2024, y se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y refacción, consideradas indispensables para asegurar el funcionamiento adecuado de las distintas áreas, ejecutadas con mano de obra del personal del área de Servicios Generales”.

Entre las obras proyectadas, se destaca la construcción de un muro de contención en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, considerada prioritaria para garantizar la seguridad estructural. También se prevé la refacción integral y puesta en valor del edificio del Centro de Mediación en Ushuaia, y la construcción de un nuevo inmueble en la intersección de Juana Fadul y Gobernador Paz.

El presupuesto también prevé “la adquisición de un inmueble destinado a la Dirección Pericial en la ciudad de Ushuaia, con el propósito de centralizar todas sus dependencias en un único espacio físico”, donde se proyecta contar con consultorios para entrevistas, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, pericias contables e informáticas, toma de muestras de ADN y la futura incorporación de un laboratorio y una sala de autopsias.

Finalmente, el proyecto agrega que “en el Distrito Judicial Norte, se planificaron obras de readecuación de espacios con el fin de atender las crecientes demandas sociales y jurisdiccionales, así como las necesidades operativas y de accesibilidad de los edificios pertenecientes al Poder Judicial”.