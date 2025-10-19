Salud

El Poder Judicial invita al conversatorio que dictarán psicooncólogas

domingo 19 de octubre de 2025
Diario El Sureño
En el marco de la campaña de concientización sobre el Cáncer de Mama, el Poder Judicial invita a toda la comunidad a participar del “Conversatorio del Octubre Rosa”, una propuesta que busca abrir un espacio de reflexión, diálogo y acompañamiento sobre la importancia de la detección temprana, la prevención y el bienestar emocional.

La actividad se enmarca en el Programa de Promoción de la Salud “+ Bien Estar”, impulsado por la Oficina de Bienestar Laboral del STJ que promueve hábitos saludables, autocuidado y equilibrio emocional entre las y los integrantes del Poder Judicial.

El conversatorio contará con la participación de las Psicooncólogas de LUCCAU, Lic. Juliana Bedoya y Lic. Rocío Cabrera, quienes ofrecerán herramientas para abordar el impacto psicológico del cáncer, en quienes atraviesan la enfermedad como en su entorno familiar y social.

El encuentro propone generar un ámbito de escucha activa y sensibilización, en el que se abordarán temas vinculados con los hábitos saludables, los controles médicos periódicos y la importancia del acompañamiento emocional como parte del proceso de cuidado integral.

Las jornadas se desarrollarán en dos sedes:

Ushuaia: viernes 24 de octubre a las 14.30 horas, en el Salón Elena Rubio de Mingorance del Superior Tribunal de Justicia.
Río Grande: viernes 7 de noviembre a las 14.30 horas, en el SUM de la Cámara de Apelaciones.

