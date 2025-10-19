El Poder Judicial invita al conversatorio que dictarán psicooncólogas

En el marco de la campaña de concientización sobre el Cáncer de Mama, el Poder Judicial invita a toda la comunidad a participar del “Conversatorio del Octubre Rosa”, una propuesta que busca abrir un espacio de reflexión, diálogo y acompañamiento sobre la importancia de la detección temprana, la prevención y el bienestar emocional.

La actividad se enmarca en el Programa de Promoción de la Salud “+ Bien Estar”, impulsado por la Oficina de Bienestar Laboral del STJ que promueve hábitos saludables, autocuidado y equilibrio emocional entre las y los integrantes del Poder Judicial.

El conversatorio contará con la participación de las Psicooncólogas de LUCCAU, Lic. Juliana Bedoya y Lic. Rocío Cabrera, quienes ofrecerán herramientas para abordar el impacto psicológico del cáncer, en quienes atraviesan la enfermedad como en su entorno familiar y social.

El encuentro propone generar un ámbito de escucha activa y sensibilización, en el que se abordarán temas vinculados con los hábitos saludables, los controles médicos periódicos y la importancia del acompañamiento emocional como parte del proceso de cuidado integral.

Las jornadas se desarrollarán en dos sedes:

Ushuaia: viernes 24 de octubre a las 14.30 horas, en el Salón Elena Rubio de Mingorance del Superior Tribunal de Justicia.

Río Grande: viernes 7 de noviembre a las 14.30 horas, en el SUM de la Cámara de Apelaciones.