El Poder Judicial iniciará la destrucción de expedientes

En la ciudad capital de la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a través de la Prosecretaría de Registros y Archivo, iniciará al proceso de destrucción de expedientes judiciales pertenecientes a los Juzgados de Instrucción N°1 y 2º. (Foto archivo)

USHUAIA. – El próximo viernes 28 de noviembre a partir de las 9:00 horas, la Prosecretaría de Registros y Archivo, iniciará al proceso de destrucción de expedientes judiciales pertenecientes a los Juzgados de Instrucción N°1 y 2º. La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N°901, que regula el Régimen de Conservación de Expedientes y tiene como objetivo optimizar el uso de los espacios disponibles, eliminando causas cuya tramitación ya fue concluida y cuyo plazo legal de conservación se encuentra cumplido.

La nómina de expedientes a destruir se encuentra a disposición de todas las personas que hayan tenido algún tipo de intervención o interés legítimo en los mismos. El detalle puede ser consultado en la sede de la Prosecretaría de Registros y Archivo, ubicada en Avenida Leandro Alem N°1036, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Los interesados en oponerse a la destrucción o solicitar el desglose de documentación, podrán hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación del edicto, el cual será difundido durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial.

Una vez vencido el plazo legal sin oposiciones, la documentación será destruida bajo supervisión de personal judicial, conforme a las normas de seguridad establecidas y se labrará el acta correspondiente.