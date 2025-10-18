Judiciales Policiales

El Poder Judicial iniciará la destrucción de expedientes

sábado 18 de octubre de 2025
Diario El Sureño
En la ciudad capital de la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a través de la Prosecretaría de Registros y Archivo, iniciará al proceso de destrucción de expedientes judiciales pertenecientes a los Juzgados de Instrucción N°1 y 2º. (Foto archivo)

USHUAIA. – El próximo viernes 28 de noviembre a partir de las 9:00 horas, la Prosecretaría de Registros y Archivo, iniciará al proceso de destrucción de expedientes judiciales pertenecientes a los Juzgados de Instrucción N°1 y 2º. La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N°901, que regula el Régimen de Conservación de Expedientes y tiene como objetivo optimizar el uso de los espacios disponibles, eliminando causas cuya tramitación ya fue concluida y cuyo plazo legal de conservación se encuentra cumplido.

La nómina de expedientes a destruir se encuentra a disposición de todas las personas que hayan tenido algún tipo de intervención o interés legítimo en los mismos. El detalle puede ser consultado en la sede de la Prosecretaría de Registros y Archivo, ubicada en Avenida Leandro Alem N°1036, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Los interesados en oponerse a la destrucción o solicitar el desglose de documentación, podrán hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación del edicto, el cual será difundido durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial.

Una vez vencido el plazo legal sin oposiciones, la documentación será destruida bajo supervisión de personal judicial, conforme a las normas de seguridad establecidas y se labrará el acta correspondiente.

