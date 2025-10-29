El Poder Judicial impulsa una plataforma para acercar el acceso a justicia en Puerto Almanza

En el Puerto Almanza (distante a 75 km de Ushuaia), con la participación de integrantes de la dirección provincial de Planificación de Puerto Almanza, de la Armada Argentina, Prefectura Naval, Policía provincial, Vialidad Nacional y Provincial, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, dio a conocer el proyecto.

USHUAIA. – El Poder Judicial provincial dio el primer paso en el Puerto Almanza en la puesta en marcha del proyecto “Plataforma omnicanal: innovación abierta para el acceso a justicia en Tierra del Fuego”.

La iniciativa dada a conocer por la Dra. Carmen Battaini el pasado viernes en el Puerto Almanza, propone una solución tecnológica y territorial que busca facilitar el acceso a la justicia en toda la provincia, combinando herramientas digitales con puntos de atención presenciales distribuidos estratégicamente. El objetivo es superar las barreras geográficas, climáticas y de conectividad que afectan a comunidades alejadas, como Almanza.

El proyecto fue uno de los nueve seleccionados en el Concurso de Innovación Judicial organizado por JusLab, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Lab, lo que permitirá acceder a financiamiento para su desarrollo.

Una plataforma omnicanal integra todos los canales de comunicación de una institución —teléfono, correo, chat, redes sociales, entre otros— en un solo sistema. De este modo, se pueden gestionar las consultas de manera unificada y ofrecer una experiencia ágil y coherente, sin importar el medio que elija cada persona para comunicarse.

Durante el encuentro, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, destacó que “el Poder Judicial tiene por objeto aumentar el acceso a justicia de la comunidad de Puerto Almanza”.

Explicó además que el propósito de la convocatoria fue reunir a los referentes locales para conocer la realidad del territorio y diseñar una política pública basada en las necesidades concretas de quienes viven y trabajan allí.

“La próxima etapa será realizar entrevistas focales con cada actor para identificar con mayor precisión las necesidades y los servicios judiciales que podremos ofrecer”, señaló la Dra. Battaini.

Puerto Almanza, situada sobre el canal Beagle, a 75 kilómetros de Ushuaia, es una pequeña localidad costera de acceso por camino de ripio. Su economía se basa principalmente en la pesca artesanal y el turismo de verano.

El diagnóstico inicial del proyecto reveló que la comunidad enfrenta algunas dificultades para acceder a los servicios judiciales, debido a la distancia, el clima, la falta de conectividad y el desconocimiento de los canales institucionales.

Cabe mencionar que hace 38 años fue promulgada la Ley Territorial Nº 308 en que en 1987 dio origen al pueblo más austral de la Argentina.