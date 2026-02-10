El Poder Judicial habilitó el acceso público a los Informes de Gestión del Año Judicial 2025

Los documentos del Superior Tribunal de Justicia y de la Escuela Judicial ya están disponibles en el sitio web oficial. Detallan las principales acciones, resultados y desafíos de la gestión.

USHUAIA.– El Poder Judicial de la Provincia informó que ya se encuentran disponibles para su consulta pública los Informes de Gestión correspondientes al Año Judicial 2025, elaborados por el Superior Tribunal de Justicia y la Escuela Judicial.

Los documentos presentan una síntesis de las principales actividades desarrolladas durante el último año judicial, así como los resultados alcanzados y los desafíos pendientes, en el marco de una gestión orientada a la modernización y agilización de los procesos, el fortalecimiento de la transparencia y la mejora continua en la calidad del servicio de justicia.

Asimismo, se destaca el enfoque puesto en la optimización del desempeño del personal y en el uso eficiente de los recursos tecnológicos, en línea con los objetivos de una administración judicial moderna y accesible.

La información publicada refleja el compromiso del Poder Judicial con una justicia eficiente, transparente y de calidad, abierta a la comunidad fueguina, promoviendo el acceso a la información pública y el fortalecimiento institucional.

Los informes completos pueden consultarse en el sitio web oficial del Poder Judicial, justierradelfuego.gov.ar, dentro de la pestaña Institucional.