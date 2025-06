El plan de Dinamarca para combatir los deepfakes: dar a los ciudadanos los derechos de autor de su imagen

Con eso sería ilegal copiar tu imagen o tu voz sin tu consentimiento.

Te presentamos un futuro potencialmente loco: cuando naces, se emite tu certificado de nacimiento, tu documento de identidad…y tus derechos de autor. Es una posibilidad que está surgiendo en Dinamarca donde se considera cambiar las leyes de derechos de autor o copyright para que los ciudadanos tengan derechos sobre sus imágenes personales para combatir los deepfakes generados por IA, según The Guardian.

La propuesta que presentó el Ministerio de Cultura de Dinamarca entrará en el Parlamento en el otoño, y si se vota le otorgará a los ciudadanos daneses el control de los derechos de autor de sus imágenes, características faciales y su voz. Esta protección, en teoría, permitiría que los daneses demanden a plataformas en línea para que retiren los deepfakes y otras manipulaciones que se comparten sin su consentimiento. También cubriría “imitaciones realistas generadas digitalmente” de la obra de un artista sin su consentimiento, por lo que no se permitirían versiones generadas con IA de las canciones de tus artistas favoritos.

Debate sobre los límites y consecuencias de esta protección

Además de brindar protección mediante los derechos de autor, la enmienda propuesta establecería “severas multas” a toda plataforma tecnológica que no cumpla con la ley y no responda al pedido de eliminación de lo utilizado. La persona representada en los deepfakes también podrá solicitar compensación monetaria.

Pero esa protección para el ciudadano podría dar lugar a consecuencias no deseadas. Por ejemplo, ¿podría alguien usar su protección de derechos de autor para pedir que quiten su imagen simplemente porque no le agrada? La enmienda parece diseñada solo en relación con los deepfakes, que define como “representación digital muy realista de una persona”, que incluya su imagen y su voz, según el informe. También permitiría sátiras y parodias, por lo que se seguiría aplicando la doctrina existente del uso con justicia.

“Acordamos en este proyecto enviar un mensaje inequívoco de que todos tienen derecho a su propio cuerpo, su propia voz y sus propios rasgos faciales, que aparentemente no es la forma en que la ley actual protege a las personas contra la IA generativa”, le dijo a The Guardian Jakob Engel-Schmidt, ministro de cultura de Dinamarca. “Los seres humanos pueden hacerse pasar por la máquina de copias digitales con el fin de usar su imagen o voz con fines diversos. No estoy dispuesto a aceptarlo”.

Dinamarca no es la única nación que actúa contra los deepfakes. Este año, Estados Unidos promulgó su Take It Down Act – una Ley de Bajada – que es más definida y le da a las personas el derecho a eliminar o bajar imágenes sexuales explícitas que se hayan subido a Internet, aunque hay activistas que argumentan que esa ley no está bien definida y que podrían usarla como arma quienes actúan de mala fe”.