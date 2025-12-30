El Payador: Un restaurante de campo con corazón de poetisa



Enrique dobló la esquina y, oculta entre los árboles, vio la gran casa abandonada. Estaba con Marina, su esposa. La miró, dio unas cuantas vueltas alrededor del viejo edificio y le dijo: “Acá vamos a armar un restaurante de campo”. Así nació la idea de El Payador. Fue un golpe de inspiración, una visión casi instantánea que empezó a tomar forma aquella misma tarde de otoño en la esquina del Acceso Cicaré y La Magnolia, en Saladillo.

BUENOS AIRES.- “Me cuenta mi hija Marina, relata Gloria Casella, encargada del local, que todo comenzó iniciando el 2023 cuando mi yerno y ella se detuvieron frente a una propiedad que solamente ellos pudieron imaginar restaurada y transformada en restaurante de campo. Al final del mismo año comenzamos a trabajar”.

La casona fue propiedad de la poetisa Susana Ester Soba. Su casa era su refugio y las largas tardes de invierno y las calurosas noches del verano se reunían allí artistas, cantores y escritores a compartir su arte hasta largas horas de la madrugada. Preguntada por sus vistas, tal vez por gran cantor del monte, el inolvidable Horacio Guarany o el creador del Movimiento Nuevo Cancionero Hamlet Lima Quintana, la poeta solía decir de su biografía: “si he hecho otros trabajos sensacionales? Saludar a los vecinos, andar descalza por las calles de mi pueblo, que si no lo he dicho antes, les digo ahora es el más bello del mundo y se llama Saladillo, está rodeado de arroyos y cereales en medio de la llanura bonaerense”.



Esos aires poéticos y musicales se respiran entre las paredes de El Payador, mientras cada sábado vuelven a sonar las voces de muchos artistas locales y nacionales hasta entrada la noche, entre empanadas fritas al disco, carne al plato con ensalada, sándwich de carne, choripán, pastas y, para los postres, flan casero, queso y dulce y arroz con leche.

“Nuestro patio puede albergar hasta 500 personas. Llega gente de todos lados y nos visitan figuras reconocidas como Yuyo Gonzalez, Los de salta, Los cantores del Alba. Mi yerno y mi hija me ofrecieron desde un inicio estar a cargo. Al principio me daba temor, pero como un gran desafío al tiempo me animé más, los ayudaba y al fin me fue gustando. Fui aprendiendo y el ambiente de trabajo es muy lindo así que quedé como encargada. Siempre aprendiendo y muy bien acompañada porque este es un emprendimiento familiar, todo se hace con mucho amor y nos gusta estar aquí” agrega Gloria. Más info: @elpayador23

Sobre Saladillo

A solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Saladillo ha tenido un fuerte desarrollo turístico en los últimos años a lo cual se ha sumado el acompañamiento de decenas de emprendedores que instalaron allí sus locales de comida, alojamientos y sitios de interés para los crecientes visitantes que llegan cada temporada.

La ciudad no tiene techo, sino solo horizontes. Reconocida por ley como la Capital Provincial del Helicóptero Argentino, es cuna del pionero Augusto Ulderico Cicaré, inventor de los helicópteros ultralivianos y creador de la primera planta de producción en serie en Latinoamérica. Hoy, ese espíritu innovador sigue vivo en sus jóvenes, en sus proyectos productivos y en el impulso colectivo por transformar el presente con la mirada puesta en el futuro.

“Año a año nos proyectamos con una visión más amplia, más innovadora, más sustentable e inclusiva. Apostamos al crecimiento de los emprendedores y al desarrollo turístico y cultural de Saladillo. Queremos que esta ciudad se siga consolidando como un destino donde vivir, crear y crecer sea posible”, expresó Leticia Colas, directora de Turismo del municipio.

Conocida también como la “Ciudad del millón de árboles” por su emblemático Vivero Municipal -el más grande de la provincia-, Saladillo es mucho más que un punto geográfico: es un territorio en constante transformación, donde el talento local, las nuevas generaciones y los emprendimientos sustentables marcan el pulso del presente.







FUENTE: Kan/Cicaré / Para mayor info: https://saladillo.tur.ar/