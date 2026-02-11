El Parlamento uruguayo recibe proyecto de acuerdo Mercosur-Unión Europea

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, entregó al Parlamento el proyecto de acuerdo comercial suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), para su ratificación.



MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- La presidenta en ejercicio del Senado, Blanca Rodríguez, del oficialista Frente Amplio (FA), acompañada por colegas de otros partidos, fue la encargada de recibir el documento autenticado.

Rodríguez destacó que, tras más de 25 años de acumulación política y diplomática, se logró llegar a este acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes de los miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y autoridades del bloque europeo.

“Estamos hablando del acuerdo más importante del Mercosur con un tercero (…) Es un acuerdo comercial, pero es también de colaboración, de cooperación y de coordinación”, declaró Rodríguez, resaltando que la UE es el tercer destino de exportaciones uruguayas.

El Senado votó la conformación de una comisión especial para ratificar el acuerdo, la cual recibirá puntos de vista de diferentes delegaciones sobre el pacto.

Según Rodríguez, el objetivo es que en febrero se finalice la consideración de este acuerdo, mientras que, para el senador Daniel Caggiani, también del FA, el acuerdo podría ratificarse a la brevedad.

“Pero hemos acordado una agenda muy intensa para poder lograr tener la última semana de febrero aprobado el acuerdo en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados porque vamos a trabajar en conjunto”, apuntó.

Los Parlamentos de los países miembros del Mercosur deberán ratificar el acuerdo comercial para que entre en vigor, mientras que, del lado de la UE, la aprobación corresponde al Parlamento Europeo y no a los Legislativos nacionales, debido a que se trata de una competencia exclusiva de los Veintisiete.

Tras la firma en Asunción, la capital paraguaya, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, expresó su voluntad de que el Parlamento de su país apruebe el pacto lo antes posible.



©Camilo dos Santos Ayala-20250421CDS-0./ Uruguay / Montevideo / Presidencia ROU. Presidente de la República Oriental del Uruguay, profesor Yamandú Orsi. Conferencia del Canciller Mario Lubetkin, por la muerte del Papa Francisco.

Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

